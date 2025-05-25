南加移民法庭成ICE埋伏地 1周內逾20人被捕

畫面顯示，在移民法庭門口，美國移民海關執法局探員正在逮捕申請庇護者。（FOX新聞台）

美國移民 海關暨執法局(ICE )近期大幅增加在法院內部的逮捕行動，鎖定前來聖地牙哥 出席庇護聽證會的無證移民。多名庇護申請者在聽證會結束後，就在移民法庭外被逮捕。

根據多名目擊者證詞，僅在22日，至少有八人在位於聖地牙哥市中心的Edward J. Schwartz聯邦大樓移民法庭外遭ICE探員逮捕，另有數人在前幾日遭拘留。手機錄影畫面顯示，一名男子剛結束庇護聽證會，便在法院走廊中被戴上手銬。

移民律師Valerie Sigamani表示，僅聖地牙哥法院一地，一周內就有超過20人遭拘捕。她的兩位庇護申請客戶，皆在完成聽證後當場被捕。「他們震驚不已，不明白為什麼照規定出庭卻仍遭到鎖定。」

類似行動也出現在紐約、邁阿密與西雅圖等城市。根據聯邦資料，聖地牙哥地區超過八成被拘留者為「非刑事移民」，並非政府口中所稱的「有犯罪紀錄的外國人」。

Sigamani形容當時場面混亂，許多出庭者驚恐不安，「他們以為會見到法官，卻在離開時被逮，這是不對的。」

根據目擊者與錄影畫面，部分ICE探員身穿便服，未出示拘捕令，甚至阻止旁人拍攝。倡議團體「拘留阻抗」（Detention Resistance）志工烏Urval Patel表示，他陪同一位申請者離開時，ICE探員強行推開他，並拒絕說明理由。

美國朋友服務委員會（AFSC）聖地牙哥辦公室主任Pedro Rios指出，僅在22日一天，就至少有兩起誤抓事件，其中一名被捕者是醫療急症，律師介入後才被ICE釋放。Rios表示：「這些人都依法律規定行事，按時出庭，申請庇護，卻仍遭到粗暴對待與驅逐，等同剝奪了他們的正當法律程序權利。」

根據國土安全部（DHS）聲明，近兩年非法入境的外國人將納入「快速遣返」（expedited removal）程序，若未能證明具有「可信的恐懼理由」，將立即被驅逐出境。此類程序原本多用於邊境地區，川普政府自今年1月起擴大其適用範圍。

川普政府上任後，撤銷歐巴馬時期保護學校、教堂與法院等「敏感地點」的政策，改稱賦予ICE與CBP探員更大執法自由。但多項民調指出，美國社會普遍支持遣返有暴力犯罪紀錄的移民，對無刑事前科者、長期居住者、已成家立業者則支持度顯著下降。

Sigamani呼籲移民即使恐懼，也務必出庭，否則將對案件結果產生負面影響。「如果你有孩子，請事先安排好監護人；若你有帳單，安排人代為支付；也請孩子記住緊急聯絡電話，以備不時之需。」