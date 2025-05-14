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傳奇2.0音樂劇橙縣登場 中華神話展現美德力量

橙縣訊
《傳奇2.0》盛大演出，花木蘭從軍的一個場景。（主辦單位提供）
《傳奇2.0》盛大演出，花木蘭從軍的一個場景。（主辦單位提供）

由南海岸中華文化中精心籌劃推出的《傳奇2.0》音樂劇，於「母親節」當天在橙縣Segerstrom Hall隆重登場，精彩絕倫演出贏得全場3000觀眾如雷掌聲，不僅為慶祝亞裔傳統月錦上添花，也讓更多觀眾認識亞裔文化的豐富和多樣性。 

11日下午演出的《傳奇2.0》音樂劇，不僅有東、西樂器合奏激蕩與悠揚的原創樂曲、踢躂舞團、少林醉拳高手與空中特技，來演繹三位歷史傳奇人物的故事，更精心安排「頌讚母愛」節目，從華語世界經典的《世上只有媽媽好》，到西洋原創歌曲「It Is Because of You can」，讓觀眾在優美歌聲中感受母愛的溫度。

傳奇原創音樂劇透過傳統國樂與西洋弦樂，結合搖滾、流行音樂、傳統舞蹈、武術與藝術體操，不僅生動展現花木蘭、美猴王與哪吒等三位中華歷史傳奇人物的情感與智慧，更極富創意傳遞亞裔文化中的美德與力量。 

在小朋友、爾灣華聲、橙縣女生合唱團與西洋歌手美妙歌聲後，藉由一名母親對女兒講述床邊故事，Segerstrom Hall的舞台，隨即化身為時空交錯的故事殿堂，帶領觀眾觀賞哪吒的奮戰精神、孫悟空的機智勇敢與花木蘭的忠孝情懷。 

南海岸中華文化協會理事長吳健代表南海岸中華文化中心感謝社區各界的支持，並藉由《傳奇2.0》演出，向所有母親致敬，也向在場觀眾預告 : 明年5月將推出全新製作《傳奇：嫦娥奔月》，為大家帶來更壯闊的傳奇篇章。 

今年97歲高齡的齊王序芬與87歲的華企菁都在女兒陪同下，相偕觀賞傳奇。 齊王序芬開心表示，她沒想到在美國可以看到那麼精采的表演。第二度陪同媽媽華企菁來觀賞傳奇的爾灣市議員劉令淳也說，《傳奇2.0》創新的展演模式，讓她和母親歡度不一樣的母親節。而飾演哪吒的Tyler，則邀請爸媽 Alan Jacobson和Linda來看他表演，為母親節獻演傳奇音樂劇憑添佳話。 

 據策劃這場演出的指揮兼作曲家何彬指出，今年「傳奇」2.0音樂劇全面升級，演出成員超過300人，除了精湛的音樂演繹，也邀請專業踢躂舞團、少林醉拳高手與空中飛人加入，透過視覺與聽覺的雙重震撼，每一幕都充滿驚喜、令人屏息。 

傳奇音樂劇導演余江荔則表示，《傳奇2.0》包括舞台視覺設計、服裝造型、演員陣容全面創新。像舞台上小哪吒出現在一顆透明球內，意謂母親生下他是一顆球，而空中飛人則在演繹哪吒與東海龍王激戰後升天的意象，搭配音樂、動畫與特效，為觀眾帶來令人驚艷、情感共鳴的藝術饗宴！

《傳奇2.0》音樂劇在橙縣Segerstrom Hall隆重登場，三千座位座無虛...
《傳奇2.0》音樂劇在橙縣Segerstrom Hall隆重登場，三千座位座無虛席，97歲老媽媽齊王序芬(左)由女兒陪同看完傳奇，嘆為觀止。（主辦單位提供）
《傳奇2.0》盛大演出，哪叱鬧海的一個場景。（主辦單位提供）
《傳奇2.0》盛大演出，哪叱鬧海的一個場景。（主辦單位提供）
《傳奇2.0》盛大演出，美猴王鬧天宮的一個場景。（主辦單位提供）
《傳奇2.0》盛大演出，美猴王鬧天宮的一個場景。（主辦單位提供）
《傳奇2.0》結合中西音樂、舞蹈、武術與空中飛人來演繹哪叱、花木蘭和美猴王故事，...
《傳奇2.0》結合中西音樂、舞蹈、武術與空中飛人來演繹哪叱、花木蘭和美猴王故事， 人物造型、舞台設計、結合動畫特效呈現，令人驚豔。（主辦單位提供）

母親節 亞裔 橙縣

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