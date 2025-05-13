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偽裝中國調味料出口毒品 亞裔「大哥」被判18年監禁

洛杉磯訊
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偽裝成中國調味料的冰毒。（美國司法部）
偽裝成中國調味料的冰毒。（美國司法部）

橙縣亞裔男李皇軒（Hoang Xuan Le，音譯），日前因領導國際販毒集團將大批冰毒（methamphetamine）從美國出口至澳大利亞和巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea），被判210個月監禁（17.5年）。這些冰毒被偽裝成中國調味料、麵條等商品，裝在食物箱和改裝的金屬櫃中販運。

司法部（DOJ）消息，李皇軒今年43歲，他被人稱為「大哥」，是橙縣托斯汀（Tustin）居民。李皇軒近日被聯邦法官R. Gary Klausner判刑，並繳納5萬美元罰款。2024年11月，李皇軒對「合謀出口管制物品」的重罪指控認罪。

根據法庭文件，李皇軒至少在2020年7月和2021年10月間，與同為被告的裴阮智（Tri Buinguyen，音譯）向澳大利亞和巴布亞紐幾內亞出口毒品。裴阮智今年40歲，被人稱為「哥」，是橙縣園林市（Garden Grove）人。兩人合謀將大批毒品偽裝成各種不同商品，在海關文件上造假，通過空運和海運，從美國走私至其他國家。

此外，兩人使用軍事級別的手機加密軟件，用於信息發送、接收，並稱其為「信號」，與其他毒販溝通毒品走私進程。兩人使用假名、假公司和電子郵件帳戶，來與販售商、運送方、海運、海關人員等溝通。

在李皇軒的認罪書中，他承認參與並監管至少兩艘從美國行至印度洋-太平洋（Indo-Pacific），裝有毒品的商船。在2020年8月，李皇軒指使將約30千克（66.1磅）冰毒裝在金屬盒子運往澳大利亞。在2021年4月至2021年9月，李皇軒指使運送約150千克（330.7磅）冰毒，偽裝成食品裝載在食品箱內，運送至巴布亞紐幾內亞。執法人員均繳獲這些毒品。

在判刑備忘錄中，檢方表示，在這個毒品走私集團的複雜營運體系中，李（皇軒）扮演重要的領導角色。「李（皇軒）監管國際毒品走私，要求上報運輸過程的實時信息，與國外毒販交流，在複雜的國際毒品走私陰謀中，李（皇軒）是美國的頭目。」

本案另一名被告裴阮智，今年2月24日被判聯邦監禁15年，罰款5萬美元。他2024年11月對合謀出口管制物品的指控認罪。他承認參與兩起毒品運送，以及2022年8月、9月期間，運送偽裝成即食食物的冰毒至紐西蘭。這批毒品被紐西蘭執法人員截獲。

本案其他兩名被告：41歲的Lakewood居民Trung Buinguyen以及29歲的長堤市居民Narongsak Champy被控合謀出口管控物品罪及散發管控物品罪。目前兩人被執法人員通緝中。

被截獲的冰毒。（美國司法部）
被截獲的冰毒。（美國司法部）
藏在音響箱中的冰毒。（美國司法部）
藏在音響箱中的冰毒。（美國司法部）

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