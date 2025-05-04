只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

20美元騙局在南加 猖獗。最近一起案件中，受害者在超市門口遇到一男一女，嫌犯撿起地上的20美元遞給受害者，並在短短幾秒盜竊其銀行卡，並迅速取走近6000美元。事後，銀行拒賠這筆錢款，理由是取款人已被授權密碼。

據KTLA 5電視台等多家媒體報導，南加居民Irvin Nelson是此案受害者，事發在洛杉磯 市瑞西達（Reseda）社區Saticoy Street的Albertsons超市。案發時，Nelson剛采購完商品，正在收銀台付款，當他輸入儲蓄卡（debit card，另稱借記卡）付款密碼時，注意到身後兩人離得很近，讓他感到不舒服。

Nelson說，嫌犯是一男一女，就在他把銀行卡放回錢包時，女子突然撞向他，Nelson形容這名女子金發碧眼、口音很重，撞上來時導致他的錢掉落到地上。女子試圖幫他撿錢，但Nelson拒絕並稱「走開，這是我的錢。」

隨後，一男一女跟著Nelson走到超市外面的停車場，追上Nelson告訴他掉了一張20美元的現金。根據被害人的回憶，當時他把手伸到口袋，掏出錢包，女嫌就把手放在錢包上，然後遞給他那張20美元的鈔票。Nelson認為，就在那個關鍵時刻，對方乘機盜走他的儲蓄卡，但當時注意力被分散，Nelson渾然不覺。

幾分鐘內，竊賊從附近自動取款機中取走卡內的1000美元，隨後走進大通銀行（Chase Bank），在櫃台與工作人員面對面交易，並取出5000美元現金。Nelson指出，銀行工作人員沒有要求他們出示身分證明，他對此十分震驚，質疑銀行為何在未核實身分情況下，允許大額交易發生。

Nelson表示，大通銀行網站的協議顯示，超過5000美元交易，都需要出示身分證件，「為什麼當時銀行沒有這麼做？」雪上加霜的是，被害人指出，大通銀行拒絕賠償這筆損失，理由是嫌疑人取款時掌握儲蓄卡密碼，等於這筆交易已被授權。媒體從大通銀行得到的回覆是，銀行正在調查本案。

對事情的發生，Nelson非常痛心，「6000美元對很多人來說可能不算多，但對他家來說，是一筆巨款。」他希望這次經歷能引起警惕，「不敢相信竟讓小偷離得這麼近。如果有人找你，說你丟了20美元，千萬別理他。」同樣的情況不僅發生在Nelson身上，報導指出，另一位受害者Sarah在一家Ralph's超市被竊賊盯上，距離Nelson被騙的地點僅幾英里，而且作案手法如出一轍。

過去幾個月，當局警告公眾類似詐騙和竊盜案激增，包括嫌犯通過分散注意力，偷竊長者佩戴的珠寶首飾。據信，此類案件的嫌犯可能是東歐人，帶濃重口音。通常一男一女接近受害者，透過問路、閒聊或稱讚受害者的珠寶來分散受害者注意力。任何知曉犯罪信息的人，請撥打洛杉磯市警局電話877-527-3247；或匿名者撥打犯罪舉報熱線800-222-8477。