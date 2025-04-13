逛Trader Joe's先認識員工制服的玄機 購物更愉快
洛杉磯KTLA 5電視台報導，在Trader Joe's購物時，若想找有經驗的資深員工提供援助，消費者可能需尋找「穿著最顯眼襯衫的人」。Trader Joe's員工通常穿著相對樸素的T恤、長袖襯衫或連帽衫，這些服裝通常印有木槿花（Hibiscus，別名洛神花）輪廓圖案。然有些員工則身穿色彩鮮豔、圖案豐富的夏威夷風襯衫，根據該店說法，他們多為門店管理人員。
該公司給Nexstar電子郵件中寫道，「所有Trader Joe's團隊成員都穿著色彩鮮豔的襯衫，以便顧客可輕鬆辨認他們。所有商店管理層都穿著有領襯衫，其他員工有時也會穿這種襯衫。」郵件中並未提及除商店管理層外，還有哪些「其他人員」可以穿這種有領襯衫。
多位Trader Joe's員工表示，只有「領導職位」的員工（如商店領導者或助理領導者等）才被允許穿這類襯衫。（社群媒體上，員工也暗示此情況）一位接受Nexstar採訪的店經理表示，這些規定會因不同門店而異。
然而近幾個月，多位自稱Trader Joe's員工表示，員工經常穿的木槿花圖案襯衫正逐漸被淘汰，或被不帶花卉圖案的服裝取代，這些服裝通常只在背部或肩膀附近印有「Trader Joe's」字樣。一些員工在抖音（TikTok）發布影片展示新制服。Trader Joe's代表尚未立即證實木槿花圖案制服是否正被淘汰，也未確認資深或管理層員工是否仍穿舊款設計。
無論如何，已故Trader Joe's創辦人庫隆比（Joe Coulombe）很可能希望員工保留至少一些夏威夷風格元素，即使大多數人已不再像是去參加夏威夷宴會的巴菲特（Jimmy Buffett）。在2019年「Inside Trader Joe's」播客節目中，庫隆比透露，其最初服裝設計靈感來自迪士尼樂園（Disneyland）叢林巡航（Jungle Cruise）和他當時正閱讀的一本以波利尼西亞（Polynesian）群島為背景的小說。「這就是為什麼直到今天，員工仍身穿夏威夷風襯衫的原因。」
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