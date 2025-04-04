洛台美商會參訪企業 現場學習經營印象深刻

胡永全在加油站迎接參訪團隊，親自導覽場站設施。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 台美商會3日舉辦企業參訪活動，動員約60位會員實地走訪多家橙縣連鎖飯店與加油站 ，深入瞭解服務業營運模式與投資潛力。活動特別安排旅館與加油站經營者分享實戰經驗，內容涵蓋資產槓桿操作、營收管理、選址策略與現金流控管，理論與實務兼備，讓與會者收穫豐富、反應熱烈。

台美商會會長陳玲華表示，企業參訪是商會每年重要活動，促進會員實地了解不同產業的經營模式，激發投資與合作契機。今年特別邀請三位企業主分享旅館與加油站的實務經驗，從資產操作、管理模式到市場趨勢，內容實用豐富，讓與會者收穫良多。

此次活動由新任理事羅麗惠規畫，結合其多年財務專業與旅館經營經驗，呈現高效管理與資產擴張的實例。北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長汪俊宇與理事胡永全也分別就旅館與加油站投資分享獨到見解，提供第一手經驗。

參訪團隊首站來到羅麗惠邀請接待的安那罕（Anaheim）Doubletree Hotel，由飯店管理團隊詳細介紹酒店設施、房型規畫。接續轉往園林市（Garden Grove）加油站，由胡永全介紹營運流程，如何因應油價 波動並提升非燃油收入。幫助對傳統服務業有興趣的會員，更好的掌握加油站經營模式與多元發展商機。

中午時段安排三場精彩專題演講，主題聚焦旅館投資、飯店經營管理及加油站產業機會。透過三位投資人及加油站業者分享經驗，為與會者帶來諸多啟發。汪俊宇首先分享他從基層打拼至成功的心路歷程，強調「義氣、信任、策略性合作」在商業投資中的關鍵作用。他鼓勵年輕一代不僅要有前瞻視野，更要具備靈活應變能力，才能在瞬息萬變的市場中穩健發展。羅麗惠則分享她如何從700萬美元資本起步，透過精準的數據分析和成本管控，成功擴展至擁有14家飯店的經營案例。她指出，飯店管理的核心在「營運效率和財務槓桿」，並強調長期穩定的現金流管理是成功的基石。

胡永全以輕鬆幽默的風格，暢談多年加油站經營心得。他坦言，儘管這是一個勞動密集且充滿挑戰的行業，但若能找到合適的經營策略並堅持長期投入，便能獲得穩定回報。他特別提醒有意進入此行業者，需準備充足的現金流以應對可能的壓力。下午，會員參觀聖塔安那的Embassy Suites飯店各區設施。陳玲華指出，透過這樣的參訪與交流，不僅讓會員更了解服務業第一線實務，更激發合作靈感與人脈連結。未來商會也將持續擴大舉辦產業導向活動，協助會員找尋具潛力的投資機會，「大家一起集思廣益，把握穩賺的生意，共創商機」。