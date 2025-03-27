社媒熱議減肥靠打針？ 醫師：有掉髮視力差風險

北美掀起「減肥針」風潮，醫師提醒效果非萬靈丹，須評估體質並警惕副作用與風險。（pexel圖庫示意圖）

近年來，一種原本用於糖尿病 治療的注射藥物「減肥針」，在北美竄紅。社群媒體如Facebook、Instagram以及小紅書，滿布各式推廣廣告，甚至許多醫美診所也加入行列，標榜可快速達成瘦身效果，吸引大批有意減重 的民眾詢問。對此，加州 執業家庭科醫師林昱曦提醒，「減肥針」的使用，確實在短期內能達到一定成效，但須由醫師評估後方可安全使用，並非人人皆適用，也絕非萬靈丹。

•原為控制糖尿病藥

林昱曦指出，坊間所稱的「減肥針」，主要為GLP-1受體促效劑藥物，例如Ozempic、Wegovy等。這類藥物早期被用於控制第二型糖尿病，作用是提升體內胰島素分泌、降低升糖素（glucagon）分泌，進而穩定血糖。後來醫界發現，這類藥物還具有抑制食慾、延緩胃排空等副作用，可達到減重效果。2021年，美國食品暨藥物管理局（FDA）正式核准此類藥物可用於肥胖症治療，市場需求因此快速升溫。

林昱曦回憶，在疫情初期，由於封城與社交距離措施，大眾戶外活動減少，也不易進健身房，導致體重問題更為嚴重。許多患者得知此類藥物後，抱持高度期待前來詢問，「有不少病人第一次就診，就開門見山說是為打減肥針而來。」

對減肥針的功效，林昱曦坦言，「的確，有不少人使用後食慾明顯下降，原本習慣吃點心、宵夜的行為，也有所減少。」這類藥物對降低熱量攝取有顯著幫助，有助減重初期突破瓶頸。但他也強調，藥物只是輔助工具，若缺乏正確飲食與運動習慣，即使瘦下來，停藥後仍可能復胖。

然而，藥物的副作用亦不可輕忽。林昱曦指出，常見副作用包括惡心、嘔吐、腹瀉、便祕等，部分患者甚至出現掉髮、情緒波動、視力模糊等較少見症狀。「我曾遇過病人使用後出現持續嘔吐與脫水狀況，甚至有的女性抱怨大量掉髮。」他表示，這些副作用雖不是大多數人都會遇到，但風險確實存在。

林昱曦提醒，有些特定族群，不適合使用此類藥物，例如曾罹患急性或慢性胰臟炎、有甲狀腺癌家族病史者，或腸胃蠕動功能不良者。這些患者若勉強使用，可能引發嚴重腸道阻塞或消化系統併發症。他強調，使用前應由醫師進行抽血、健康評估及病史詢問，才能判定是否適合用藥。

每月費用約1000元

價格與保險給付，也是考量之一。林昱曦指出，目前市面上正式管道取得的減肥針，每月費用約在1000美元以上，雖然部分高收入族群可負擔，但多數民眾難以長期自費。若無醫師處方，許多人轉向購買來路不明的「compound pharmacy」配製藥劑，不僅成分、劑量無法保證，且缺乏追蹤機制，若出現不良反應，後果恐不堪設想。「這些網路購藥平台，開藥流程簡化，甚至沒有抽血與面診，只依據自填病史即開藥，潛藏極大風險。」

對於未來趨勢，林昱曦認為，「減肥針」短期內仍將保持高人氣，因為市場已有多款類似藥物陸續問世，包括Mounjaro等，未來兩年還有數種同類藥預計上市。但他強調：「最終還是要與病人建立正確觀念，減重不是靠一針打到底，而是要回歸飲食、運動與生活型態的全面調整。」

他呼籲，減肥應是長期戰，不應過度依賴藥物。他提醒，「一開始的藥物幫助，是為協助你建立信心與方向，但維持體重最重要的關鍵，仍是日常的飲食控制與規律運動。」