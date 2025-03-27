我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」指標

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

社媒熱議減肥靠打針？ 醫師：有掉髮視力差風險

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美掀起「減肥針」風潮，醫師提醒效果非萬靈丹，須評估體質並警惕副作用與風險。（pexel圖庫示意圖）
北美掀起「減肥針」風潮，醫師提醒效果非萬靈丹，須評估體質並警惕副作用與風險。（pexel圖庫示意圖）

近年來，一種原本用於糖尿病治療的注射藥物「減肥針」，在北美竄紅。社群媒體如Facebook、Instagram以及小紅書，滿布各式推廣廣告，甚至許多醫美診所也加入行列，標榜可快速達成瘦身效果，吸引大批有意減重的民眾詢問。對此，加州執業家庭科醫師林昱曦提醒，「減肥針」的使用，確實在短期內能達到一定成效，但須由醫師評估後方可安全使用，並非人人皆適用，也絕非萬靈丹。

•原為控制糖尿病藥

林昱曦指出，坊間所稱的「減肥針」，主要為GLP-1受體促效劑藥物，例如Ozempic、Wegovy等。這類藥物早期被用於控制第二型糖尿病，作用是提升體內胰島素分泌、降低升糖素（glucagon）分泌，進而穩定血糖。後來醫界發現，這類藥物還具有抑制食慾、延緩胃排空等副作用，可達到減重效果。2021年，美國食品暨藥物管理局（FDA）正式核准此類藥物可用於肥胖症治療，市場需求因此快速升溫。

林昱曦回憶，在疫情初期，由於封城與社交距離措施，大眾戶外活動減少，也不易進健身房，導致體重問題更為嚴重。許多患者得知此類藥物後，抱持高度期待前來詢問，「有不少病人第一次就診，就開門見山說是為打減肥針而來。」

對減肥針的功效，林昱曦坦言，「的確，有不少人使用後食慾明顯下降，原本習慣吃點心、宵夜的行為，也有所減少。」這類藥物對降低熱量攝取有顯著幫助，有助減重初期突破瓶頸。但他也強調，藥物只是輔助工具，若缺乏正確飲食與運動習慣，即使瘦下來，停藥後仍可能復胖。

然而，藥物的副作用亦不可輕忽。林昱曦指出，常見副作用包括惡心、嘔吐、腹瀉、便祕等，部分患者甚至出現掉髮、情緒波動、視力模糊等較少見症狀。「我曾遇過病人使用後出現持續嘔吐與脫水狀況，甚至有的女性抱怨大量掉髮。」他表示，這些副作用雖不是大多數人都會遇到，但風險確實存在。

林昱曦提醒，有些特定族群，不適合使用此類藥物，例如曾罹患急性或慢性胰臟炎、有甲狀腺癌家族病史者，或腸胃蠕動功能不良者。這些患者若勉強使用，可能引發嚴重腸道阻塞或消化系統併發症。他強調，使用前應由醫師進行抽血、健康評估及病史詢問，才能判定是否適合用藥。

每月費用約1000元

價格與保險給付，也是考量之一。林昱曦指出，目前市面上正式管道取得的減肥針，每月費用約在1000美元以上，雖然部分高收入族群可負擔，但多數民眾難以長期自費。若無醫師處方，許多人轉向購買來路不明的「compound pharmacy」配製藥劑，不僅成分、劑量無法保證，且缺乏追蹤機制，若出現不良反應，後果恐不堪設想。「這些網路購藥平台，開藥流程簡化，甚至沒有抽血與面診，只依據自填病史即開藥，潛藏極大風險。」

對於未來趨勢，林昱曦認為，「減肥針」短期內仍將保持高人氣，因為市場已有多款類似藥物陸續問世，包括Mounjaro等，未來兩年還有數種同類藥預計上市。但他強調：「最終還是要與病人建立正確觀念，減重不是靠一針打到底，而是要回歸飲食、運動與生活型態的全面調整。」

他呼籲，減肥應是長期戰，不應過度依賴藥物。他提醒，「一開始的藥物幫助，是為協助你建立信心與方向，但維持體重最重要的關鍵，仍是日常的飲食控制與規律運動。」

減重 糖尿病 加州

上一則

昔日越戰難童也不保 加州男遭ICE逮捕後失聯

延伸閱讀

川普擬擴大審查綠卡申請者社媒帳號 挨批扼殺言論自由

川普擬擴大審查綠卡申請者社媒帳號 挨批扼殺言論自由
醫藥／不是減肥成功 3個月瘦21公斤他變得虛弱、易喘

醫藥／不是減肥成功 3個月瘦21公斤他變得虛弱、易喘
養生／大吃大喝後甩肉 來點「輕斷食」

養生／大吃大喝後甩肉 來點「輕斷食」
戲說從頭╱「非常律師」朴恩斌變身殺人魔 薛景求減重很煎熬

戲說從頭╱「非常律師」朴恩斌變身殺人魔 薛景求減重很煎熬
瘦不下來怪居住地？這地方的人減肥100%遇障礙

瘦不下來怪居住地？這地方的人減肥100%遇障礙
快看世界／瘦不下來理由多 美國哪裡人最難減肥？

快看世界／瘦不下來理由多 美國哪裡人最難減肥？

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」