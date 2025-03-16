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失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

沙斯達縣訊
2024年5月，39歲華裔女子在加州瑞定市失蹤，該案件近日已轉為謀殺調查。圖為程妮基與丈夫合影。（臉書@NikkiCheng McCain）
2024年5月，39歲華裔女子在加州瑞定市失蹤，該案件近日已轉為謀殺調查。圖為程妮基與丈夫合影。（臉書@NikkiCheng McCain）

2024年5月，39歲華女程妮基（Nikki Cheng Saelee-McCain，音譯）在加州瑞定市（Redding）失蹤，家人一直努力尋找其下落。近日，負責調查的沙斯達縣警局（Shasta County Sheriff's Office）確認，案件已轉為謀殺調查。

程妮基最後一次現身，是在2024年5月17日，她當時聯繫姐妹Chloe Saelee和Kaye Ford，告知她們自己正前往婆婆位瑞定蘭切里亞（Redding Rancheria）的住所。該地區位沙斯達縣群山之中，是印第安保留地。這通電話成為家人最後一次聽到她的聲音。

由於一直無法聯繫程妮基，家人2024年5月21日報案，警方展開搜索。5月25日，程妮基的雪佛蘭汽車在特哈馬縣（Tehama County）偏遠地區被發現，但她本人依然杳無音訊。案件起初由瑞定警方負責，後來移交沙斯達縣警局的重案組處理。

程妮基的丈夫Tyler McCain在妻子失蹤前，正面臨四項家庭暴力重罪指控，據稱自2023年12月以來，他對程妮基施暴。然而，他否認所有指控。讓家人震驚的是，程妮基失蹤後，所有對Tyler的指控，於2024年7月5日被撤銷。

在妻子失蹤近一年後，2025年3月10日，Tyler首次在新聞發布會上露面。他低著頭對記者表示，他是來提供支持的，會盡他所能。他還透過鏡頭，對失蹤妻子表達思念之情。對外界質疑他為何遲遲未發聲，他回應，「我沒有立即向公眾發聲，這是我的錯，我為此向大家道歉。」 在新聞發布會上，程妮基的姐妹站在Tyler身旁，表達對尋找程妮基的決心，並感謝所有幫助過他們的人。沙斯達縣警局呼籲公眾提供線索，目前，案件的懸賞金已提高至3萬美元。

根據官方資訊，程妮基身高4英尺11英寸（約150公分）、體重110磅（約50公斤），擁有棕色頭髮和棕色眼睛。家人形容她是充滿愛心的姐妹、無私的母親，懷抱夢想與計畫，卻被這場突如其來的悲劇殘忍中斷。

警方文件顯示，Tyler過去曾涉嫌用膠帶綑綁妻子、試圖勒住她的脖子、拉扯頭髮，甚至對她說「想殺了她」。警方向程妮基詢問施暴者身分，她明確指認是Tyler。然而，Tyler卻辯稱，程妮基是與另一名女子打架受傷，甚至稱程妮基有外遇。

儘管姐妹多次勸她離開Tyler，程妮基始終未能下定決心。她表示，不想成為壞人，也不願意「成為家庭破裂的原因」。家人曾幫助她進入婦女庇護機構尋求援助，但她始終未能徹底離開這段婚姻，她總是回到Tyler身邊。

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