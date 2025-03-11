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20年前因飢餓偷竊留下前科 遭ICE逮捕的無證媽終獲保釋

編譯胡立宗／即時報導
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照顧罹癌女兒被ICE逮捕的尤蘭達，當初犯案是因為太餓了而偷竊。（NBCLA畫面）
照顧罹癌女兒被ICE逮捕的尤蘭達，當初犯案是因為太餓了而偷竊。（NBCLA畫面）

洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）居民、50歲的尤蘭達・培瑞茲（Yolanda Perez）在5月24日遭ICE移民官逮捕，一起被捕的還有無證居留的兒子Johnathan Perez。逮捕原因據稱是尤蘭達曾犯過偷竊罪，兒子又持有毒品。

不過，尤蘭達所犯案件發生在20年前，且是因為飢餓而偷東西來吃，在律師辯護下，11日召開的羈押聽審中，聖地牙哥法官裁定可以1500美元交保，並可望返回洛杉磯。

20歲的女兒Xitlali Tejeda罹患癌症，需要尤蘭達的貼身照護。女兒雖然上周已經來到聖地牙哥，但11日庭審只開了幾分鐘，女兒根本來不及入席，不過知道媽媽可以保釋，她很開心，因為媽媽是她的臂膀、她需要媽媽幫。

NBCLA報導，移民官原本鎖定的是兒子，既無證又持有毒品，但是因為尤蘭達有前科，又離開家門，因此一併被捕，並送到聖地牙哥縣等待遞解出境，她的委任律師則緊急遞狀，要求先開保釋庭。

至於兒子Johnathan的羈押庭12日開議，但委任律師說他已經服刑完畢，且正在接受戒癮治療。

為整家人辯護的律師David Acalin說，尤蘭達所犯的罪，「在法律上跟超速一樣極其輕微」，而且是20年前，「現下很明顯的既非國安威脅，亦非社會危害，但對生病女兒來說，尤蘭達能不能繼續照顧，卻是攸關生死。

律師說，尤蘭達當年已經繳過罰金，並接受重生訓誡，全案多年之前就已了結，但不清楚尤蘭達是否還會被遣送出境。

家中經濟支柱的兒子Johnathan被捕。（NBCLA畫面）
家中經濟支柱的兒子Johnathan被捕。（NBCLA畫面）

聖地牙哥 洛杉磯 移民

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