20年前因飢餓偷竊留下前科 遭ICE逮捕的無證媽終獲保釋

照顧罹癌女兒被ICE逮捕的尤蘭達，當初犯案是因為太餓了而偷竊。（NBCLA畫面）

洛杉磯 縣艾爾蒙地（El Monte）居民、50歲的尤蘭達・培瑞茲（Yolanda Perez）在5月24日遭ICE移民 官逮捕，一起被捕的還有無證居留的兒子Johnathan Perez。逮捕原因據稱是尤蘭達曾犯過偷竊罪，兒子又持有毒品。

不過，尤蘭達所犯案件發生在20年前，且是因為飢餓而偷東西來吃，在律師辯護下，11日召開的羈押聽審中，聖地牙哥 法官裁定可以1500美元交保，並可望返回洛杉磯。

20歲的女兒Xitlali Tejeda罹患癌症，需要尤蘭達的貼身照護。女兒雖然上周已經來到聖地牙哥，但11日庭審只開了幾分鐘，女兒根本來不及入席，不過知道媽媽可以保釋，她很開心，因為媽媽是她的臂膀、她需要媽媽幫。

NBCLA報導，移民官原本鎖定的是兒子，既無證又持有毒品，但是因為尤蘭達有前科，又離開家門，因此一併被捕，並送到聖地牙哥縣等待遞解出境，她的委任律師則緊急遞狀，要求先開保釋庭。

至於兒子Johnathan的羈押庭12日開議，但委任律師說他已經服刑完畢，且正在接受戒癮治療。

為整家人辯護的律師David Acalin說，尤蘭達所犯的罪，「在法律上跟超速一樣極其輕微」，而且是20年前，「現下很明顯的既非國安威脅，亦非社會危害，但對生病女兒來說，尤蘭達能不能繼續照顧，卻是攸關生死。