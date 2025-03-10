我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

圓周率日 全美CPK廚房披薩3.14元 只限2天

編譯陳盈霖／即時報導
加州披薩廚房推出限時兩天，特定披薩3.14美元優惠，以慶祝圓周率日。（CPK官網）
加州披薩廚房推出限時兩天，特定披薩3.14美元優惠，以慶祝圓周率日。（CPK官網）

根據美國商業資訊（Business Wire），加州披薩廚房（California Pizza Kitchen，CPK）將以無與倫比的優惠歡慶圓周率日（Pi Day）。本月13日與14日（周四、周五）兩天，只需消費滿25美元，即可用3.14美元價格，享用原味BBQ烤雞（The Original BBQ Chicken）、義大利辣香腸（Pepperoni）或傳統起司（Tranditional Cheese Pizza）三種口味披薩。

加州披薩廚房行政主廚兼烹飪創新副總裁派西比斯基（Paul Pszybylski）表示，圓周率日已成為經過數學證明，屬於披薩的節日，「以令人驚嘆的超值優惠價格享用最喜愛的CPK披薩，是我能想到最佳公式。」

此獨家圓周率日優惠僅限兩天，且僅提供給CPK會員，消費者可在14日前隨時通過官網（cpk.com）或應用程式App註冊會員，即可享受兩日優惠，無論內用、外帶或送餐上門均有此特惠價格。此優惠適用全美各地門市，但夏威夷（Hawaii）除外。

民眾可上www.cpk.com/PiDay，IG追蹤@cpk，X追蹤@calpizzakitchen，抖音（TikTok）追蹤 @calpizzakitchen。

加州披薩廚房於1985年在比佛利山（Beverly Hills）開設第一家餐廳，如今已成為全球品牌，分布全美27個州及九個國家和地區。

加州 義大利 比佛利山

上一則

黑色星期一 華人賣房炒股慘賠 專家：還不到抄底

下一則

好市多薪資福利非僅一般零售店 女子努力3個月才被錄取

延伸閱讀

人均被騙15萬 虛擬貨幣「殺豬盤」十大危險信號

人均被騙15萬 虛擬貨幣「殺豬盤」十大危險信號
全美最富裕退休城 加州13地入列

全美最富裕退休城 加州13地入列
聯邦修復資金未到位 加州百年中國巷正處命運十字路口

聯邦修復資金未到位 加州百年中國巷正處命運十字路口
州府掃蕩425次 破獲大麻5.3億元

州府掃蕩425次 破獲大麻5.3億元
川普縮編聯邦雇員 未必衝擊加州就業

川普縮編聯邦雇員 未必衝擊加州就業
川普：正與4個「潛在買家」洽談TikTok出售案

川普：正與4個「潛在買家」洽談TikTok出售案

熱門新聞

美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56

超人氣

更多 >
網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車

網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣