圓周率日 全美CPK廚房披薩3.14元 只限2天

加州披薩廚房推出限時兩天，特定披薩3.14美元優惠，以慶祝圓周率日。（CPK官網）

根據美國商業資訊（Business Wire），加州 披薩廚房（California Pizza Kitchen，CPK）將以無與倫比的優惠歡慶圓周率日（Pi Day）。本月13日與14日（周四、周五）兩天，只需消費滿25美元，即可用3.14美元價格，享用原味BBQ烤雞（The Original BBQ Chicken）、義大利 辣香腸（Pepperoni）或傳統起司（Tranditional Cheese Pizza）三種口味披薩。

加州披薩廚房行政主廚兼烹飪創新副總裁派西比斯基（Paul Pszybylski）表示，圓周率日已成為經過數學證明，屬於披薩的節日，「以令人驚嘆的超值優惠價格享用最喜愛的CPK披薩，是我能想到最佳公式。」

此獨家圓周率日優惠僅限兩天，且僅提供給CPK會員，消費者可在14日前隨時通過官網（cpk.com）或應用程式App註冊會員，即可享受兩日優惠，無論內用、外帶或送餐上門均有此特惠價格。此優惠適用全美各地門市，但夏威夷（Hawaii）除外。

民眾可上www.cpk.com/PiDay，IG追蹤@cpk，X追蹤@calpizzakitchen，抖音（TikTok）追蹤 @calpizzakitchen。

加州披薩廚房於1985年在比佛利山 （Beverly Hills）開設第一家餐廳，如今已成為全球品牌，分布全美27個州及九個國家和地區。