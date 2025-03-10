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黑色星期一 華人賣房炒股慘賠 專家：還不到抄底

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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10日股市大跌，恐慌性拋售持續。（示意圖，取自Pixabay/sergeitokmakov）
10日股市大跌，恐慌性拋售持續。（示意圖，取自Pixabay/sergeitokmakov）

對於美股投資人來說，10日股市大跌無疑是「黑色星期一」，恐慌性拋售持續，導致史坦普500指數觸及去年9月以來最低水平。南加華人新股民幾個月前剛入市，甚至不惜投入賣房的錢款，如今損失慘重，後悔莫及。

洛杉磯縣華人股民Nancy去年年底投資股市，她表示此前幾乎沒有美股投資經驗，但看到身邊不少朋友在股市裡賺得盆滿缽滿，非常羨慕。「川普總統再次當選後，股市更是一片大漲，我就狠下心來決定賭一把。」那段時間，Nancy剛剛賣掉自住的房子，打算置換一套，但因為對美股充滿信心，她決定將大部分買房的錢先投進股市中，「我很想借此機會賺一筆，以後可以換置一套大房子，改善家人的住房條件。」

剛入市的幾個月，Nancy持有的股票穩定增長，到今年2月中旬，漲幅超過10%，這讓她十分欣喜，「當時感覺做什麼都不如做股票賺得快，我相信美國經濟。」但好景不長，從2月下旬開始，Nancy的股票開始下跌，截止3月10日「黑色星期一」，與所有投資人一樣，她的資金已經嚴重縮水，「本金虧了很多，我現在都不知道該怎麼辦，繼續持有，還是割肉拋掉。」

針對最近美股持續下跌的情況，長期研究世界政治經濟趨勢的聯合國NGO國際戰略家聯盟專家委員會主任趙雲龍博士，10日接受本報訪問分析指出美股暴跌，其根本原因在於新冠疫情導致世界經濟蕭條、美國經濟至今尚未恢復，「大街小巷很多店鋪都處於關閉狀態，這和疫情前完全不一樣。很多地方臟亂差，與過去反差非常大。」

趙雲龍認為，川普上任後，新政府政策背離人們的預期，包括最近上調中國、加拿大、墨西哥等多國關稅，引發股民負面情緒，直接導致股票拋售潮，「我的見解是人們過去對川普的期望，對經濟看好的勢頭，一下子都被打破了。」他認為，從目前來看，美國經濟衰退的可能性超過60%，「我一直密切關注美國經濟，一步步從繁榮走向衰退，一直走到今天的地步。機械產業、製造業衰退很厲害，當年的911恐怖襲擊就是美國一個分水嶺。」

對普通股民來說，趙雲龍認為可以繼續持有一些科技股，但絕對不要買特斯拉股票，「由於馬斯克的各種作為，包括股民、華爾街、甚至美國政府內部官員，都對他有很大意見。」而對於持續多年處於衰退的傳統產業股票，他強調，每個投資人心裡都有一桿秤，需要自己評估是否撤資，讓現金落袋為安。

目前正值美股大跌，一些投資人認為，正是抄底好時機。趙雲龍則表示，如果沒有股票在手的話，可以繼續觀望一段時間；他十分看好黃金指數，「我認為，黃金還要上漲，當今世界政治、經濟趨勢面臨亂世，盛世股票、亂世黃金，這是不變的投資之道。」

史坦普500 ETF過去一個月跌幅超過7%。(圖／受訪者提供)
史坦普500 ETF過去一個月跌幅超過7%。(圖／受訪者提供)

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