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不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。（示意圖，取自爾灣市臉書）
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。（示意圖，取自爾灣市臉書）

大多數納稅人最不願遇見的，就是在報稅後與國稅局有進一步文件、財務上牽扯。南加華人李女士，兩年前收到國稅局一筆近2萬美元的罰款，緣由連會計師都摸不到頭腦。在與國稅局進行長達約兩年溝通後，李女士的稅務罰款由頭，才最終被找到，過程可謂「撲朔迷離」。

北美華人會計師協會理事長、會計師張青分享這個特別的報稅案例，並在報稅季提醒廣大民眾，一定要確保報稅資料的完整、準確，按時申報。張青說，李女士2022年底第一次收到國稅局寄來的罰款單，上面稱她晚交一筆房產交易預扣稅，罰款1萬多美元。張青說，李女士當時在外州出售一棟幾百萬的房子，但因她是綠卡持有人，不應該支付預扣稅。這個8288—A的稅款，是外國人在美國投資房產時，要繳納的預扣稅款（withholding tax），稅率為15%。

在收到罰單後，張青會計師事務所第一時間打電話給國稅局詢問，國稅局人員在檢查李女士稅務帳戶後，稱其帳戶欠款顯示為0，表示應該是詐騙。

沒想到幾個月後，李女士又收到國稅局催款單，這時罰金又增加2000美元。張青會計師事務所再次向國稅局確認，得到的答案還是一樣，李女士的稅務帳戶欠款為零。到了2023年，李女士第三次收到國稅局催繳信，這時罰金已經約2萬美元。信上稱，若再不繳納罰金，就會將欠款追加到李女士的房產上。這種情況下，張青建議李女士先繳納這筆錢，再做後續上訴。

張青聯繫國稅局上訴部門，將李女士的綠卡、社安帳號等資料，詳細發給國稅局的上訴受理官。一名上訴受理官經查，發現李女士有兩個報稅帳戶，一個是普通的，一個是有關外國人稅務的帳戶。而李女士的欠款，是顯示在第二個帳戶上。張青說，這種情況很少會碰到，大多國稅局官員平日都做國內報稅事務，沒有經驗的官員，真的不知道有第二個帳戶。

張青說，即便如此，李女士也不應該支付這筆房屋買賣預扣款遲繳罰款。如上文所說，這筆稅是外國人需要支付的，而李女士是綠卡持有人。

之後，因先前的上訴受理官退休，該案轉給另一位受理官。就在幾天前，這名受理官致電張青會計師，這才終於找到罰款緣由。

原來，李女士那年在外州將房子賣掉後，又在南加州某城市購置一套房產，該房子賣家是外國人，賣家需要支付預扣稅款。而這筆稅款要由預扣稅經紀（withholding agent）支付，一般是第三方機構（escrow）或買家。escrow雖然可以幫忙支付這筆稅款，但他們在與買家簽約時，會將免責協議包含其中，讓買家做預扣稅經紀， 若出現問題，買家就要承擔責任。根據國稅局，在這筆房產交易中，預扣稅沒有及時繳納給國稅局，從而造成罰款。不過escrow否定此說法，稱有按時繳納。

至於Eecrow有沒有付款等事宜，就不是張青業務範圍。他分享此案例，是要提醒廣大讀者，在報稅時一定要保證資料完整、準確並按時報稅，儘量電子報稅，退稅速度快，也不怕郵寄文件過程中造成的丟失。在與國稅局打交道過程中，要有長時間才能得到回覆的心理準備。此外，在與有國外買家、賣家的房產買賣事宜中，一定要注意8288—A預扣稅款條約，避免不必要的麻煩。張青透露，與此相關的國稅局罰款案和法律訴訟，涉及幾十萬、百萬美元都有。

張青說，國稅局近期頻頻被砍預算，今年2月有約7000名國稅局僱員被解僱，而退休的都是較有經驗的老員工。恐怕未來與國稅局打交道，依然是漫長、困難的過程。根據美聯社3月5日最新消息，國稅局可能會將9萬名員工砍掉一半。

張青會計師通過分享案例，提醒民眾在報稅時一定注意細節，保證資料完整。（張青會計師...
張青會計師通過分享案例，提醒民眾在報稅時一定注意細節，保證資料完整。（張青會計師事務所）

國稅局 報稅 綠卡

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