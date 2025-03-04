美富商俞宗明 告婚外情嫩模陳女欺詐 一審敗訴

台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告陳女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

美國樂立杯（Lollicup）及Karat創辦人俞宗明（Alan Yu）一年前因涉及婚外情，與台灣模特陳女交往陷入財物糾紛，指控對方刑事欺詐及侵占等罪名。俞宗明4日表示，這起官司，他正等待二審開庭。一審時他被判敗訴，已上訴台灣高等法院。他強調，無論結果怎樣，他都不會和解。他也表示，官司並未對他公司上市股票股價產生任何影響；官司期間，股價曾衝上歷史最高點。

本報曾援引台灣媒體以「富商砸億吃嫩模」為題，報導俞宗明（台灣媒體稱為施宗明）提告曾經為該公司產品宣傳的台灣模特陳女，控對方刑事欺詐及侵占等罪名。據媒體稱，原告與被告曾以結婚為前提交往，後因故生變。據俞宗明最新說法，官司已經進入二審。一審時他被判敗訴，已經上訴台灣高等法院。

俞宗明表示，一審時法官判決將假扣押被告的財物包括珠寶首飾及現鈔等退還給被告，但高等法院堅持繼續扣押。他認為，一審法官之所以這樣判決，原因是沒有完整了解所有證據和證人供詞。然而，台北高等法院認為被告有重大詐欺 嫌疑，應繼續假扣押。實際上高等法院還是維持原先判決。被告也在向高等法院上訴。

俞宗明指出，他的律師認為任何案子都是勝負各半機會，由於他有很多證據，所以對官司獲勝把握很大。他表示，沒有可能與被告和解。他還表示，自己經常面對各種官司，習以為常。官司對公司上市股票股價完全沒有任何影響，前不久股價還衝到歷史最高點。

對於台灣媒體報導時名字有誤，他稱自己台灣身分證上的名字是「施宗明」，但台灣媒體報導時，將他實際年齡53歲，寫成62歲，同時報導中標題也有誤，表示是他控告對方詐欺，訴訟程序涉及民事及刑事。

據台灣媒體報導，俞宗明2023年邀請陳姓女模拍攝宣傳影片，砸下大錢台幣約1億1000萬元展開追求，甚至願意離婚，迎娶女模進門。期間，他砸錢贊助陳姓女模的豪宅頭期款、更送她保時捷及BMW車、愛馬仕 及香奈兒等名牌包，極盡寵溺。但兩人僅交往四個月，女模就開始用生理期等各種理由疏遠他，俞宗明自認被騙，提告求償台幣1億1700萬元，申請假扣押陳女數千萬台幣存款獲准。