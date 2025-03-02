還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

In-N-Out漢堡連鎖店計畫將總部從加州搬遷至田納西州。（該公司網頁）

Straight Arrow News報導，南加州 最受歡迎的漢堡連鎖店之一，In-N-Out在經營30年後，日前宣布將在2029年前，將公司總部從加州搬遷至田納西州 （Tennessee）。此決定讓外界再次關注加州的高稅率、嚴格法規及整個商業環境等議題。

該公司計畫2026年在田納西富蘭克林（Franklin）建立新總部，負責美國東部營運業務，並於該州開設近36家分店。另會在洛縣鮑爾 溫（Baldwin Park）保留一處辦公地點，作為西岸營運基地。

目前該連鎖漢堡店位於橙縣爾灣（Irvine）的總部有500名員工，部分將調至鮑爾溫公園，其餘員工則有機會跟著公司搬遷至田納西州。這項搬遷計畫預估將投入1億2500萬美元，同時預計在富蘭克林創造額外275個就業機會。

這家漢堡連鎖店品牌於1948年在鮑爾溫公園開設第一家店，1994年於爾灣建立總部。除加州外，亞利桑那（Arizona）、內華達（Nevada）、科羅拉多（Colorado）、俄勒岡（Oregon）、猶他（Utah）、愛達荷（Idaho）、新墨西哥（New Mexico）、德州（Texas）和華盛頓（Washington）等州也有分店。

加州參議會共和黨人形容這次搬遷「令人遺憾，但並不意外」。他們認為加州未能有效促進創業，糟糕的政策也正損害加州經濟。其他知名企業如特斯拉（Tesla）、SpaceX和全食（Whole Foods）近年來也將總部遷離加州。