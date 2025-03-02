華人區母親面臨ICE驅逐 長年照顧罹癌女兒 無犯罪紀錄

因為母親被ICE帶走，正在接受化療的女兒Xitlali陷入痛苦中。（NBC）

海關暨移民 執法局（ICE ）日前在南加華人區拘留一位母親，引起社區爭議。據稱，這位無證移民母親沒有犯罪紀錄，她常年照顧罹患癌症的美籍女兒，正在接受化療的女兒，如今陷入痛苦中。

根據NBC電視台等媒體報導，ICE此次逮捕行動，發生在華人聚居的洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte），一位沒有合法身分的母親、以及兒子被拘留。家人稱，這位母親沒有犯罪紀錄，而且是與癌症作鬥爭的女兒Xitlali的主要照顧者。

面對此次突襲，親朋好友舉行抗議活動。示威者表示，他們對ICE在沒有明確解釋情況下將母子二人拘留，感到憤怒。擁有美國公民身分的Xitlali，當時認為母親不會有事，因為母親沒有任何犯罪紀錄；但50歲的母親Yolanda含淚回答，「他們要把我帶走。」當ICE特工在艾爾蒙地的家門外給Yolanda戴上手銬時，Yolanda傷心哭了，不明白為什麼會被帶走。在Yolanda試圖用手機錄音過程中，她的四個孩子之一要求特工出示逮捕令，但對方未予理睬。

不久後，同樣的事情發生在Yolanda的兒子Johnathan身上。Xitlali指出，特工把他推到車裡，沒問什麼就抓住他，特工說他們有逮捕令，但從未出示。目前母子兩人被關押在不同拘留中心，這讓身患骨癌的Xitlali失去兩大經濟與精神支柱。

Xitlali表示，「當我接受化療時，感覺非常糟糕，我什麼都做不了，甚至無法正常醒來，我處於半睡半醒狀態。母親在的時候幫我洗澡，換衣服，還幫我做飯。」她被抓的兄弟，平常工作維持一家人生計。據Xitlali說，她的兄弟大約10年前因犯罪，被當局定罪並服刑，而她的母親，則被稱作「附帶拘留」（collateral detention）。

不幸的是，這家人的律師David Acalin表示，被抓母子能繼續留在美國的希望十分渺茫，如果ICE給予一定的人道主義赦免，母親或許可以在法庭上爭取機會，而不是被持續拘留。不過這取決ICE的決定，並不能保證她最終能留下來。「我感覺生活正在崩潰」，Xitlali說，她沒有放棄，在朋友支持下，她透過網路籌集資金，以便自己的親人能夠應對眼前狀況。

對ICE這起逮捕事件，聯邦眾議員喜吉利 （Gil Cisneros）提出批評。他在聲明中表示，這些逮捕令人作嘔，對ICE實施這樣的方式深感擔憂。「許多移民家庭來到美國，希望為當地經濟做出貢獻，而這個家庭只是想照顧女兒，並努力為她治病」。喜吉利認為，煽動恐懼、針對社區成員以及拆散家庭的行為不可接受，並指出他的辦公室將繼續關注此事。

ICE官員向NBC 4發表聲明指出， 其首要任務，是關注公共安全和國家安全威脅。不過在移民執法行動中，ICE遇到的任何非法居住在美國的個人，都可能被拘留，並依法驅逐出境。