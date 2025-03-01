我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

橙縣電動自行車事故激增 兒童五年受傷害增長16倍

和事佬出現？才邀川普訪英 英王周日會晤澤倫斯基

橙縣電動自行車事故激增 兒童五年受傷害增長16倍

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
橙縣兒童醫院報告電動自行車相關傷害案例五年內增長16倍，以14至16歲青少年受害最多，醫師警告此類事故可導致頭部嚴重創傷及內臟損傷，呼籲家長加強安全防護措施。（取材至abc7電視台）
橙縣兒童醫院報告電動自行車相關傷害案例五年內增長16倍，以14至16歲青少年受害最多，醫師警告此類事故可導致頭部嚴重創傷及內臟損傷，呼籲家長加強安全防護措施。（取材至abc7電視台）

根據橙縣兒童醫院(CHOC)創傷醫療主任古德曼(Laura Goodman)醫師27日發布的最新數據，該院接診的電動自行車傷害案例呈現驚人增長，從2019年僅7例猛增至2024年的116例，顯示此類事故已從沿海地區擴散至全縣範圍。

古德曼表示，漢庭頓灘市（Huntington Beach）、爾灣(Irvine)、聖塔安娜(Santa Ana)、橙市(Orange)及紐波特海灘(Newport Beach)為受害案例最多的五個城市。今年迄今，該院已接診近40例電動自行車相關傷害。「過去兩周內，我們就為兩名青少年進行緊急神經外科手術，以清除嚴重電動自行車事故導致的腦部出血。」古德曼指出，「這些傷害性質與傳統自行車迥異，我們看到更多內部傷害，包括頭部出血、顱骨骨折、臉部骨折、四肢骨折，甚至脾臟破裂及肝臟受損等內臟損傷。」

據abc7電視台報導，CHOC五年來收集的數據顯示，青少年是主要受害群體，其中14至16歲年齡層受傷人數最多(111人)，11至13歲次之(73人)，7至10歲兒童也有15人受傷。專家分析認為，不戴頭盔、車速過快，以及越來越多青少年放棄傳統自行車而選擇電動車是傷害加劇的主因。「身為母親要告訴家長們，他們為孩子購買的電動車可能導致孩子一生改變，真的很困難。」古德曼說，「看到孩子重傷，並知道他們的生活可能因一瞬間的意外而永久改變，這對家長來說非常痛心，尤其是這種意外在他們眼中並不危險。」

許多家長向古德曼解釋，在忙碌生活中，電動自行車能幫助青少年獲得更多行動自由，減輕接送負擔。對此，古德曼表示理解，但仍呼籲家長謹慎評估風險：「我不想成為阻撓的人，但我希望家長們採取一切可能的安全措施，保護孩子避免這些嚴重傷害。」

電動車 橙縣 海地

上一則

洛縣反貪大搜查 「鹽湖公園」改建工程擱置資金暗流湧動

延伸閱讀

Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3

Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3
南加周末起降溫降雨至下周 雨量小到中等

南加周末起降溫降雨至下周 雨量小到中等
橙縣元宵燈節文化盛宴 南海岸中心、太平洋樂團合辦

橙縣元宵燈節文化盛宴 南海岸中心、太平洋樂團合辦
社福機構嬰兒腦損 橙縣2800萬元和解

社福機構嬰兒腦損 橙縣2800萬元和解
橙縣將支付2800萬美元 和解寄養致嬰兒腦損傷案

橙縣將支付2800萬美元 和解寄養致嬰兒腦損傷案
南加房價冷颼颼 橙縣一枝獨秀逆勢漲4.4%

南加房價冷颼颼 橙縣一枝獨秀逆勢漲4.4%

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
兩名竊賊將落地窗打碎後入室洗劫。（圖／羅先生提供）

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

2025-02-24 01:20

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言