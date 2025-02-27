空巢或單身 是否要續好市多會員？考察這幾個理由

即使已進入空巢期，家中人口少，好市多也提供多項服務，幫助會員節省經費。（好市多網頁）

GOBankingRates，大宗商品零售店好市多 （Costco ）是許多有成長期孩子的家庭最佳選擇，飢餓的孩子嗷嗷待哺，通常能輕易將年費（金星會員65美元，金鑽會員130美元）「賺回本」，然若孩子長大離家，對家中僅剩夫妻二人或單身者來說，加入好市多會員是否符合經濟效益，取決於可否從該店其他產品或服務中得到足夠利益。

加油和汽車維修：好市多承諾替會員提供高品質、低價汽油。會員在參與的汽車服務中心可享受每次最多500美元的15%折扣及優質品牌輪胎折扣。

若有一輛汽油車，僅在加油上即可省下接近65美元年費金額。例如，若好市多油價比當地其他加油站每加侖便宜十美分，每周使用十加侖汽油，一年下來即可節省52美元。

助聽器及眼鏡：部分好市多門市提供聽力與視力檢查，會員可享受折扣購買鏡片、助聽器及相關配件。

處方藥：好市多會員可享有處方藥最高80%折扣。可在好市多官網查詢藥物價格以計算節省金額。好市多還提供寵物 處方藥服務，許多藥局也提供疫苗接種及加強劑接種服務。

禮卡與活動門票：好市多提供多種禮卡，包括零售商與餐廳，通常會有10%至20%折扣。還可購買折扣電影票、運動賽事與主題樂園門票等。

旅遊：孩子離家後，父母可計畫一些不用帶孩子的旅遊行程，好市多可協助在酒店、租車、郵輪及其他旅遊開支上節省經費。

若為金鑽會員，還可在商品、汽油及部分服務上獲得額外2%現金回饋，每年最高1250美元。如每周購買十加侖好市多汽油，每加侖3.50美元，僅在汽油上即可獲得37.40美元現金回饋。

其他好市多省錢方法還包括特定職業折扣，包括教師、醫療人員、前線應急人員、公務人員或軍人，可詢問是否有折扣會員選項。

申辦好市多信用卡（Costco Anywhere Visa Card），每年在符合資格的汽油和電動車充電上可獲得4%現金回饋（上限7000美元），其他則有2%回饋，若搭配金鑽會員，每次購物可享雙倍回饋。

也可與成年子女、朋友合買大宗購買的雜貨、食品分攤費用，同時定期查看好市多官網或應用App提供的優惠。