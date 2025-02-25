我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

插曲 川普為礦產協議辯護 馬克宏急抓他手臂阻止

「怎麽老成這樣？」70歲成龍被偶遇 網民驚不敢信

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多增加29家門市，其中六家將於3月在美開幕。（好市多臉書）
好市多增加29家門市，其中六家將於3月在美開幕。（好市多臉書）

今日美國報導，大宗貨品零售商好市多（Costco）宣布在2025財年（截至今年8月31日）期間，在全球新增29家新門市，其中六家將於3月在美國開幕（兩家位於加州），4月在美也將新增一家店，屆時全球門市將突破900家。

好市多目前在全球有897家門市，其中617家位於美國和波多黎各（Puerto Rico）。新增六家門市開業後，總數將增加至903家。除美國外，他國分店包括加拿大（109家）、墨西哥（41）、日本（36）、英國（29）、南韓（19）、澳洲（15）、台灣（14）、中國（7）、西班牙（5）、法國（2），冰島、紐西蘭、瑞典各一家店。

3月在美開幕的分店有麻州（Mass.）雪倫（Sharon）3月1日開幕。加州布倫塢（Brentwood）3月7日開幕。加州高地（Highland）3月8日開幕。密西根州（Michigan）Genesee縣3月13日開幕。德州(Texas）Prosper 3月14日開幕。德州Weatherford 3月15日開幕，然好市多表示，因施工進度、市政要求等因素，開幕日期可能有所變動。

該公司還宣布，佛羅里達州Stuart，日本南阿爾卑斯（Minami Alps）和澳洲阿德爾（Ardeer）三家門市將於4月開幕。

隨著業務擴張，好市多淨銷售額也不斷增加。2024年9月2日開始的財年前22周，其淨銷售額增長8.2%，達1135億5000萬美元。該公司本月稍早宣布，截至今年2月2日的四周內，美國銷售額成長9.2%。

好市多預計3月6日公布第二季財報。根據標準普爾全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）調查分析師預計其收入將增長7%以上，達630億美元，淨收入將超過18億美元，比去年同期增長4.5%。

好市多 加州 澳洲

上一則

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

延伸閱讀

十年來首見 加州本季流感已逾900死 青少年案例令人憂

十年來首見 加州本季流感已逾900死 青少年案例令人憂
27億 加州6大水資源計畫進入最終募款

27億 加州6大水資源計畫進入最終募款
奢侈品一上架迅速售罊 總裁：好市多能「挖寶」

奢侈品一上架迅速售罊 總裁：好市多能「挖寶」
加州1月房屋銷量13個月來最低 估首季待售疲軟

加州1月房屋銷量13個月來最低 估首季待售疲軟
加州500億赤字已彌補 參議員憂聯邦新政衝擊財政

加州500億赤字已彌補 參議員憂聯邦新政衝擊財政
除了金條 好市多連這個也賣 且一周內售罊

除了金條 好市多連這個也賣 且一周內售罊

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51

超人氣

更多 >
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉