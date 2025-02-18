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超市滿意度這2家以84分並列榜首 Costco只拿81分

編譯陳盈霖／即時報導
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Trader Joe's極受消費者歡迎。（Trader Joe's官網）
Trader Joe's極受消費者歡迎。（Trader Joe's官網）

根據Good Housekeeping，美國顧客滿意度指數（American Customer Satisfaction Index，ACSI）日前公布2025年美國最受歡迎連鎖超市名單，極具特色的Trader Joe's和Publix並列冠軍。該年度指數在衡量和分析零售業（包括便利商店、線上零售商和超市）顧客滿意度，透過2024年1月至12月期間進行的數千封有效電子郵件調查分析編制而成。

參與者隨機選出，被要求評估他們在大型超市及「其他類別」零售店（如小型雜貨店）購物體驗。調查內容包括營業時間、地點的便利性、品牌商品和高品質食材取得性、員工的禮貌與幫助程度、手機應用程式體驗及取貨準確性等，所有回應匯總成一個通用的滿意度得分以便排名。

Trader Joe's和Publix以84分名列榜首。Trader Joe's以其獨特且價格實惠的自有品牌產品和狂熱的粉絲群聞名，是西部地區民眾最愛，Publix則在南部地區取得高分。

沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆俱樂部（Sam's Club），以兩分優勢超越其競爭對手好市多（Costco），該零售店新修改的結帳技術提高評比分數，尤其是Scan & Go服務，允許顧客在購物時使用手機掃條碼，無需排隊結帳。

Wegmans：這家區域連鎖超市以83分滿意度躍居東北地區榜首，且是過去一年中少數得分實際有所提高的超市之一。

H-E-B：儘管過去一年滿意度得分下降4%（從85分降至82），該零售店依舊保持強勁地位，與Publix並列成南方最受歡迎零售商。

亞馬遜（Amazon）旗下的全食超市（Whole Foods）：該超市同樣得到82分滿意度，標榜販售可持續捕撈的野生海鮮、不含抗生素的肉類、有機農產品和不含色素添加劑（如紅色染料40號）及某些防腐劑的天然食物。

Aldi：這家超市以其低廉且自有品牌商品受到顧客喜愛。在東北、中西部和南部地區表現突出，得分為81。該商店近期宣布計畫於2025年新開設超過225家店面。

好市多（Costco）：這家廣為人知的大宗貨物倉儲店以批量銷售為主，從肉類、紙巾到蔬果和烘焙食物，及服裝、廚房用品和季節性商品聞名。然該店滿意度得分過去一年下降5%，最終為81分。

Trader Joe's極受消費者歡迎。（Trader Joe's官網）
Trader Joe's極受消費者歡迎。（Trader Joe's官網）

Trader Joe's 好市多 零售商

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