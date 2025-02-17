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尋找愉快靈異現象 我在加州鬧鬼最兇的旅館睡一晚 

編譯陳盈霖／即時報導
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凱瑞酒店是淘金熱時期最高檔的酒店，如今以「鬧鬼」聞名。（凱瑞酒店官網）
凱瑞酒店是淘金熱時期最高檔的酒店，如今以「鬧鬼」聞名。（凱瑞酒店官網）

SFGATE報導，位於北加州普萊賽維爾（Placerville）的凱瑞酒店（Cary House Hotel）興建於淘金熱（Gold Rush）時期，已有超過150年歷史，是加州最古老酒店之一，也以「鬧鬼」聞名。

該酒店曾是金塊交易所和賭博廳，也接待過多位總統與電影明星，在一次翻修時，業主從地板中挖出大量金粉，足以資助該酒店興建第四層樓。然而，這家有著「金光閃閃」歷史的酒店。「如果你想找鬼」加州靈異調查隊（California Haunts Paranormal Investigation Team）負責人科薩（Charlotte Kosa）說：「這就是你該去的地方。」

普萊賽維爾過去被稱為「絞刑之鎮」（Hangtown），距離淘金熱起源地科洛馬（Coloma）約8哩。凱瑞酒店興建於1857年，正值淘金熱潮最盛時期，當時許多淘金者已在埃爾多拉多縣（El Dorado County）致富，這座新興城市正需要一個能滿足富裕旅客需求的場所，凱瑞酒店的豪華滿足了這些需求，所有住宿者對該店服務、設施讚不絕口。酒店還是驛馬者中途站，除提供住宿外，人們也會在此留言，尤其是尋找專業服務，例如貨物運輸或鋼琴調音者。這裡還吸引許多名人前來，包括總統格蘭特（Ulysses S. Grant）、小說家馬克吐溫（Mark Twain）、貓王（Elvis Presley）等。

由於埃爾多拉多縣是最早期且最富裕的金礦地之一，人們花錢如流水，喜歡在凱瑞酒店揮霍。1860年「山地民主報」（Mountain Democrat）描述該酒店：「在酒店經營所需的一切便利設施中，凱瑞酒店首屈一指，酒店配備煤氣燈，餐桌上始終供應市場上最精緻食物。」

如今，該酒店仍吸引著想找尋歷史氣息的顧客。酒店大廳的奢華、彩繪玻璃藝術描繪當年歷史場景，還收藏淘金熱時期的古董，例如金塊交易保險箱等，也吸引不少想「找鬼」的旅客。

科薩說，「我們至少進去過三次」。據說，酒店的「主鬼魂」之一史丹利（Stanley）曾在那裡被謀殺。根據2020年「地獄入口」（Portals to Hell）節目調查，史丹利當年是酒店行李員，1867年被刺殺，倒在大廳中央通往四樓的主樓梯。「站在那裡時，溫度會下降20度至30度，」科薩說。但她提及，她與團隊成員從未因史丹利（或他們認為的鬼魂）感到威脅。酒店還在客房內提供筆記本，讓住客紀錄他們住宿感受，許多留言提到，遇到一位身上帶有薰衣草香氣的女士，一位住客更描述自己深夜醒來，看到一名身穿粉紅色睡袍的女子站在窗邊。

並非所有人都在酒店歷經「愉快的靈異現象」。在「地獄入口」節目中，當時的經理薩蒙森（Josh Salmonson）提到，前一年他失去11名員工，許多人對「進入酒店地下室的儲藏室感到不安」。這可能與酒店另一位鬼魂「愛爾蘭迪克」克朗（Richard "Irish Dick" Crone）有關。1850年，克朗在酒店賭博廳內，誤以為新來的陌生人是仇家，當場殺害對方，結果遭絞刑。

電視節目調查團隊並未在該酒店遇到任何威脅性情況。科薩說，在她入住的兩晚內，並沒有任何讓她感到不舒服之處。「我非常喜歡酒店的淘金熱氛圍，也喜歡翻閱酒店百年住客名單。沒有鬼魂來找我，且我一夜好眠。我確實感到空氣中有特別的東西，但我無法判定那是歷史的氣息，還是一些有關『靈異』的香料。」她說，「史丹利『在那裡』，但他在照看酒店，那種感覺更像是種令人安心的存在。」

擁有超過150年歷史的凱瑞酒店，也以鬧鬼聞名。（凱瑞酒店官網）
擁有超過150年歷史的凱瑞酒店，也以鬧鬼聞名。（凱瑞酒店官網）
據稱凱瑞酒店富有「愉快的靈異現象」。（凱瑞酒店官網）
據稱凱瑞酒店富有「愉快的靈異現象」。（凱瑞酒店官網）
興建於淘金熱潮時期的凱瑞酒店。（酒店官網）
興建於淘金熱潮時期的凱瑞酒店。（酒店官網）

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