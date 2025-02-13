H Mart奇諾新店開業 為南加內陸帶來亞洲美食

奇諾H Mart新店隆重開業。（記者啟鉻／攝影）

韓資全美連鎖超市H Mart奇諾市（Chino）分店13日隆重開業，不少顧客排起長隊等候開門營業。作為全美最大亞洲超市連鎖品牌，奇諾市H Mart新店開業備受期待，集團總裁Brian Kwon表示，這是在內陸帝國設立第一家H Mart分店，今後還會繼續在內陸地區擴展。

奇諾全新H Mart門店面積逾三萬平方英尺，提供新鮮蔬果、肉類、海鮮和各類家庭用品，為各族裔消費者帶來獨特購物體驗。奇諾H Mart新店地址：3967 Grand Ave. ，位於當地購物休閒廣場Chino Spectrum Towne Center 內，廣場有沃爾瑪 超市、Sam's Club、百思買（Best Buy）、In-N-Out Burger以及其它著名品牌店，吸引著奇諾市、奇諾岡及波莫那等地及周邊社區居民購物。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示，奇諾H Mart連鎖超市作為該公司在內陸帝國（Inland Empire）的首家門店，卻是對當地消費市場長期觀察的結果，同時該連鎖超市在內陸地區擁有大量員工，他們經常詢問，為什麼不在內陸地區開一家H Mart分店。但是，要找到一個適合的超市地點並不容易，這個地點要足夠大，所以直到現在才完成設立分店並開業。雖然每個分店都各有特點，但作為內陸地區首家門店，在價格方面很有優勢，且超市商品品類綜合。與附近其他銷售亞洲副食品、蔬果的超市相比，H Mart連鎖超市有自己獨特之處，比如有更多來自韓國、日本及東南亞 地區各類食材，歡迎廣大消費者光臨。

H Mart華人 食品部採購負責人Scott Ching說，H Mart連鎖超市有很多來自韓國的食品，但同時也因應不同地區消費者需要，提供消費者需要的家鄉食品、食材。奇諾H Mart門店所在範圍內消費者族裔背景比較綜合，所以採購商品時也都照顧到，比如傳統和流行的韓國食品、從中國、台灣及東南亞採購的食品，方便消費者購買。

奇諾市市長Eunice Ulloa也表示，全美最大規模亞洲超市H Mart憑藉卓越聲譽及對品質、文化交流的承諾，為奇諾市帶來了寶貴的價值。他期待H Mart成為這座充滿活力、蓬勃發展的商業社群中不可或缺的一員。