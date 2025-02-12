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買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

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房價漲天災多 買房或租房哪個好 選擇關鍵用這個衡量

編譯陳盈霖／即時報導
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近年來租屋或買屋的考量在加州發生很大變化。（KTLA 5電視台畫面）
近年來租屋或買屋的考量在加州發生很大變化。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，許多人將買房作為成功人生的衡量標準，然專家指出，近年來買房或租房的決策在加州發生很大變化，尤其是在高房價、野火和保險問題形成的完美風暴下。「現在在南加州買房對大多數人來說，成了財物陷阱」房地產大亨兼作家卡多恩（Grant Cardone）說，「擁屋伴隨著重大風險，這些風險在加州日益增加。」

他認為如今擁屋不一定是項投資，更像是種負擔，考慮產業稅、昂貴的維修費用、保費及房屋在自然災害中被摧毀等風險來說，「不一定保證房屋升值，但高昂的支出是肯定的。」

根據房地美（Freddie Mac）數據，30年貸款固定利率過去兩年一直徘徊7%左右，為20年來最高。聯準會去年開始降息時，人們希望貸款利率下降，但這種希望基本已破滅。目前降息計畫也被擱置，對潛在購屋者來說，意味著貸款成本已達最高水平。

不幸的是，租屋成本也很高，因供不應求。根據Zillow，截至2月3日，加州所有類型公寓平均租金為每月2763美元。「目前在南加州找住房的確困難」KTLA消費記者拉扎勒斯（David Lazarue）說，「房價和貸款利率居高不下，房源供應有限，與此同時，儘管採取措施控制租金，但自火災以來租金一直上揚。」

許多人希望自己最大的投資能得到回報，他們希望擁房後能舒適退休。然正如卡多恩所言，「如今這不一定是保證」。根據加州房地產經紀人協會（State Realtor's Association）數據，截至2024年12月，加州獨立住宅中位價格為86萬1000美元，幾乎是十年前的兩倍，但比2022年5月低了3萬美元。房價增長令人印象深刻，但並非一條直線，升值幅度也因城市和社區而異。

線上租屋平台Rently執行長拉克那（Merrick Lackner）說，儘管購屋可以是一項穩健投資，但對追求經濟實惠、免於房屋責任者來說，租屋通常更有意義。

何時適合購屋？專家指出，準備好在某地區扎根至少三年，無論是投資還是自住。「長期持有」房屋是財務上最明智的選擇，若有孩子，且希望他們在特定學區，購屋也是個穩定選擇之一。適合租房的情況則包括不確定是否喜歡某個地區，可先租後買。若工作需頻繁變動，也不想應對任何維修問題，租屋更適合。

另一個要考慮的問題是「買公寓還是獨立屋。儘管公寓價格更實惠，但也存在陷阱。房屋專家比斯頓（Beeston）說，傳統而言獨立屋會升值較高，支出也可預測。公寓則涉及物業委員會（Homeowners Association，HOA）每月會費，與他們決定何時修理等問題，「獨立屋的房屋控制權在自己，但公寓的控制權在HOA手上。」

近年來租屋或買屋的考量在加州發生很大變化。（KTLA 5）
近年來租屋或買屋的考量在加州發生很大變化。（KTLA 5）

加州 貸款 投資

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