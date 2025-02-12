包裹被送到燒毀家門口 好萊塢女星：無語

好萊塢女星摩爾譴責亞馬遜將包裹送到已經燒毀的家門口。（Mandy Moore的Instagram截圖）

好萊塢女星摩爾（Mandy Moore）近日在社媒公開炮轟亞馬遜 （Amazon），因為該公司竟將包裹，送到她公公婆婆已被大火燒毀的住處。

摩爾2月11日在Instagram限時動態發文，「亞馬遜，請做好一點，難道不能有更好指引，避免將包裹送到已不存在的住家嗎？」她還附上一張照片，畫面顯示，亞馬遜包裹孤零零擺放在已經被完全燒毀的房前。她表示，「這是我公公婆婆的家，真是無語了（SMH）」。

此事引發熱議，亞馬遜發表聲明，表示已透過Instagram聯繫摩爾，向她道歉並詢問更多細節，以調查此事。亞馬遜發言人凱利（Steve Kelly）對人物（People）雜誌表示，「過去幾周，已經提醒在南加 配送的工作人員，在受野火影響地區的送貨要謹慎，特別是送往受損房屋時，顯然這次並未做到」。

摩爾一家近期因南加州 的伊頓野火（Eaton Fire）深受影響。她與丈夫、音樂人高史密斯（Taylor Goldsmith）及三名子女，被迫撤離他們位於艾塔迪那（Altadena）的家。儘管房屋仍然屹立，但由於距離火場很近，導致屋內一片狼藉。摩爾在Instagram上表示，「衣物、家具，幾乎所有東西都得丟棄……甚至可能連牆壁都無法倖免。我們無法回家，要等社區清理重建後，才能再入住。」

此外，野火還摧毀摩爾的弟弟葛瑞夫（Griff Goldsmith）及其妻子凱特（Kit Goldsmith）的家，這對夫婦準備迎來第一個孩子。親友已發起GoFundMe募款，協助他們重建家園。

摩爾是美國知名女演員、歌手及詞曲創作人，她在NBC熱播影集「我們的生活」（This Is Us）中飾演女主角Rebecca Pearson，並因此獲得金球獎與艾美獎提名。