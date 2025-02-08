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聖瑪利諾園遊會 南加熱鬧慶新年

記者趙健/聖瑪利諾市即時報導
聖瑪利諾春節園遊會上的特色攤位。（記者趙健/攝影）
聖瑪利諾春節園遊會上的特色攤位。（記者趙健/攝影）

正月紅燈高高掛，四海同春喜滿門。聖瑪利諾農曆新年園遊會8日在雷西公園（Lacy Park）熱鬧舉行，吸引聖蓋博谷各地民眾齊聚此地，熱熱鬧鬧慶祝農曆新年。

視頻來源：記者趙健

8日陽光明媚，空氣清新，雷西公園外一早停滿了車；公園內人潮湧動，不少人舉家出動。上午10時開始，位於公園中央的主舞台節目輪番登場，舞龍舞獅、音樂、舞蹈、功夫表演將現場氣氛不斷推向高潮。圍繞主舞台，數十個特色攤位涵蓋公共服務、民俗手藝、中醫針灸、生活資訊、特色美食等各類主題，一些攤位還為民眾準備了免費節日禮物。趣味十足、多種多樣的兒童遊戲，則讓孩子們玩得不亦樂乎。

現場民眾表示，農曆新年是匯聚傳統與文化的重要時刻，對於在美華人來說，更是一個連結根源、分享文化的契機，能夠有機會在自己的社區感受到濃厚的春節氣氛非常開心。除了傳統中華新年元素以外，園遊會還展示了不同文化背景的美食與表演，讓參與者在慶祝傳統文化的同時，也能感受多元文化的氛圍。

農曆新年園遊會由聖瑪利諾市華人協會（CCSM）主辦，並與該市多個部門協作，確保節慶活動順利進行。華協會長柯永青（Peter Koh）表示，很高興看到社區齊聚一堂，共同慶祝農曆蛇年，特別是在火災發生後，大家能夠互相支持，情誼更顯珍貴。華協還在現場特別設置了募款專區，為災後重建募捐，短短兩小時內已籌得上千美元善款。

前任會長陳昌秋（Alan Chen）回憶起兩年多前舉辦農曆新年園遊會的初衷，他指出，華人移民自1970年代開始搬入聖瑪利諾，從少數發展為多數，卻一直沒有亞裔的節慶活動，園遊會填補了這個空缺。這是一個關於社區的活動，周圍所有的攤位都圍繞著教育與傳統，而非商業或產品，希望這個有意義的活動能夠延續下去，年年舉辦。

聖瑪利諾農曆新年園遊會8日在雷西公園（Lacy Park）熱鬧舉行（記者趙健/攝...
聖瑪利諾農曆新年園遊會8日在雷西公園（Lacy Park）熱鬧舉行（記者趙健/攝影）
洛杉磯華埠小姐冠亞季軍佳麗亮相現場。（記者趙健/攝影）
洛杉磯華埠小姐冠亞季軍佳麗亮相現場。（記者趙健/攝影）
園遊會上的舞蹈表演。（記者趙健/攝影）
園遊會上的舞蹈表演。（記者趙健/攝影）

華人 聖瑪利諾 亞裔

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