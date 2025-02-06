去年被搶爆 Applebee情人節再推約會卡14日開賣
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連鎖餐廳Applebee 2024年首度發行約會夜通行證（Date Night Pass），結果開賣一分鐘便慘遭秒殺。Applebee乘勝追擊，今年再推限量3000張的通行證（入場卡），2月14日情人節開賣、價值100美元。
不過，2025年版的通行證修改規定，自2025年3月1日至2026年2月28日可用12次，但是價值50美元的餐點與無酒精飲料只能每月供應一次，如果想充分利用，大概就要每月報到了。
因為去年的搶購，Applebee今年改為會員才能參加抽籤，抽中者2月14日情人節當天收到電郵通知，獲得通行證購買資格。現在才想入會的人也不遲，新會員在完成登記後，將會接到電郵，詢問是否要參加Date Night Pass抽籤。
Applebee推估，到效期結束前，會員應該可以省下500美元。進一步細節可以至applebees.com/en/news/2025/applebees-date-night-pass-returns-for-only-100。
回顧2024年的Date Night Pass，搶購人潮之多不但導致Applebee網站暫時癱瘓，而且一分鐘之內就全部賣完。去年的通行證售價200美元，一年間可用52次，24小時之內只能使用一次，每周可換30美元的餐點。
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