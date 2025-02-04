我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰第二回合 為何習近平點到為止？

辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

「可能致命」FDA警告：沃爾瑪花椰菜危險指數超高

編譯胡立宗／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「Braga Fresh」的一批即食花椰菜染菌。（聯邦食藥署網頁）
「Braga Fresh」的一批即食花椰菜染菌。（聯邦食藥署網頁）

聯邦食物暨藥物管理署（FDA）2024年12月31日宣布，「Braga Fresh」生產、供貨給沃爾瑪（Walmart）12盎司即食花椰菜（Marketside Broccoli Florets），健康危險指數升級到最高的第一級，某些狀況下可能致死。

「Braga Fresh」12月27日已宣布回收，並最佳食用時間已過，但不能排除有人將之冷凍，萬一發現就要丟棄。這批產品帶有李斯特菌，可能引發李斯特症（listeriosis）。

這批12盎司袋裝的即食（ready-to-eat）「Marketside Broccoli Florets」，通用產品代碼（UPC code）為「6 81131 32884 5」、最佳食用時間（best-by date）為12月10日，原廠批號是「BFFG327A6」。

食藥署「Class I」的回收警告，代表食用、接觸這個產品後，合理懷疑可能導致嚴重病症或死亡。

「Braga Fresh」1月3日未回應FOX Business的詢問，但在回收當時的聲明指出，所有受影響的產品已經過了「有效期限」（expiration date），已經下架，主動回收之宣布，不適用於其他Marketside或 Braga Fresh的產品。

他們表示，因為可能有人擺進凍庫尚未食用，因此如果發現上述UPC或批號的，應該立即丟棄，切勿食用。另外，汙染源是單核細胞增生李斯特菌，最早是由德州衛生福利局抽查發現。

販售這批「Marketside Broccoli Florets」的Walmart門市除了加州，鄰近的亞利桑納、內華達、俄勒岡州，與其他16州。

目前沒有因此染病的案例傳出，但食藥署的聲明指出，雖然常人吃了這些食物可能只會出現短期症狀，包括高燒、劇烈頭痛、僵直、噁心、上腹疼痛、腹瀉。另外，李斯特症對長者、免疫力低，與懷孕婦女可能致命，也有可能導致死產。

Walmart給FOX Business的回應則說，雖然這批Marketside Broccoli Florets「已經過期」，但有人可能冷藏，因此Walmart要提醒消費者注意批號，發現的話不要食用。另外，雖然沒有病例傳出，但Walmart會持續與供應商一起釐清原因。

食品的期限標示以往經常引起爭議，最佳食用時間（best-by date）並不等於不能食用的有效期限（expiration date），後者才是可能變質的時間。加州新法2026年7月才會生效，強制要求標示「use-by date」（食用期限）。

加州 德州 沃爾瑪

上一則

洛市提案災民租客一年免遭驅逐 房產界憂衍生欠租潮

延伸閱讀

中國五連擊迎戰川普關稅大棒 胡錫進撂狠話：看誰耗得過誰

中國五連擊迎戰川普關稅大棒 胡錫進撂狠話：看誰耗得過誰
調查揭露：目標、沃爾瑪、全食這些「健康」食品不健康

調查揭露：目標、沃爾瑪、全食這些「健康」食品不健康
流行／情人節心型碗 1元店「低價版」比沃爾瑪搶手

流行／情人節心型碗 1元店「低價版」比沃爾瑪搶手
退休族別錯過…好市多、沃爾瑪等賣場 年長者享優惠

退休族別錯過…好市多、沃爾瑪等賣場 年長者享優惠
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
花椰菜防癌效果佳 這樣保存、烹煮吃下更多營養

花椰菜防癌效果佳 這樣保存、烹煮吃下更多營養

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
馬斯克：川普必將如願關閉教育部

馬斯克：川普必將如願關閉教育部
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流