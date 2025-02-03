西來寺大年初一 寺廟和華興保險義工很辛苦
聽新聞
test
0:00 /0:00
西來寺大年初一活動每年都吸引數萬名民眾上山，今年雖然正值上班日，但人潮依然洶湧。華興保險出動十名義工負責山下接駁車停車場工作，山上還有百名義工各司其職，29日從早到晚忙不停，有這些幕後英雄的幫助，才能讓活動順利舉行。
華興保險CEO張國興表示，過去30多年，華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，今年也不例外。十名義工29日上午七7時30分就在停車場負責管理交通車和扶老攜幼，到當天下午5時還忙不停，前後共計32輛車不停歇接送超萬人上山。他特別提醒民眾，要在RoundOne保齡球館上車，不要走冤枉路，如果下午三、四時以後來，要多帶夾克，因為會降溫。
他說，前後一共六天，華興每天都要派義工幫忙，活動前提前三個月要做準備工作，包括和警消、巴士公司和停車場協調聯絡，現場還要負責各種助人工作，如老人家下山忘記車子停在哪，還有人掉手機，要幫忙找手機等。
除接駁車停車場，西來寺山上的義工也是總動員，不僅有華人也有其他族裔參與。華人義工Vivian上午7時就來山上報到，她的工作是登記安放光明燈的客人。Vivian說，她從沒一天見過這麼多人，從早上一直忙到下午5時多，因為要接孩子放學，才得以離開。工作的地方背陰，她手腳冰涼，寫字都在發抖，且上洗手間和吃飯，都像打仗一樣。但這樣的日子，不只她一個人，每個義工都很辛苦，還有很多四、五十年的老義工呼籲能有更多年輕人接班。
國際佛光會洛杉磯協會蒙市三分會會長李春紅和美國華人婦女聯合會總執行會長張平也在現場做義工，她們表示，每年都會來幫忙，這是西來寺全年最大活動，大家義不容辭。
上一則
台灣燈藝師精心打造特色主題花燈 點亮聖蓋博
下一則
FB留言