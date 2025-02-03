西來寺大年初一 寺廟和華興保險義工很辛苦

華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，29日當天有超過一萬人搭乘接駁車。（華興保險提供）

西來寺大年初一活動每年都吸引數萬名民眾上山，今年雖然正值上班日，但人潮依然洶湧。華興保險 出動十名義工負責山下接駁車停車場工作，山上還有百名義工各司其職，29日從早到晚忙不停，有這些幕後英雄的幫助，才能讓活動順利舉行。

華興保險CEO張國興表示，過去30多年，華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，今年也不例外。十名義工29日上午七7時30分就在停車場負責管理交通車和扶老攜幼，到當天下午5時還忙不停，前後共計32輛車不停歇接送超萬人上山。他特別提醒民眾，要在RoundOne保齡球館上車，不要走冤枉路，如果下午三、四時以後來，要多帶夾克，因為會降溫。

他說，前後一共六天，華興每天都要派義工幫忙，活動前提前三個月要做準備工作，包括和警消、巴士公司和停車場協調聯絡，現場還要負責各種助人工作，如老人家下山忘記車子停在哪，還有人掉手機，要幫忙找手機等。

除接駁車停車場，西來寺山上的義工也是總動員，不僅有華人 也有其他族裔參與。華人義工Vivian上午7時就來山上報到，她的工作是登記安放光明燈的客人。Vivian說，她從沒一天見過這麼多人，從早上一直忙到下午5時多，因為要接孩子放學，才得以離開。工作的地方背陰，她手腳冰涼，寫字都在發抖，且上洗手間和吃飯，都像打仗一樣。但這樣的日子，不只她一個人，每個義工都很辛苦，還有很多四、五十年的老義工呼籲能有更多年輕人接班。