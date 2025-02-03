我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對中國加徵10%關稅在即 川普：可能24小時內對話

某些美國人看壞經濟前景而加入「2025不消費」運動

西來寺大年初一 寺廟和華興保險義工很辛苦

記者張宏/工業市即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，29日當天有超過一萬人搭乘接駁車。（華興保險提供）
華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，29日當天有超過一萬人搭乘接駁車。（華興保險提供）

西來寺大年初一活動每年都吸引數萬名民眾上山，今年雖然正值上班日，但人潮依然洶湧。華興保險出動十名義工負責山下接駁車停車場工作，山上還有百名義工各司其職，29日從早到晚忙不停，有這些幕後英雄的幫助，才能讓活動順利舉行。

華興保險CEO張國興表示，過去30多年，華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，今年也不例外。十名義工29日上午七7時30分就在停車場負責管理交通車和扶老攜幼，到當天下午5時還忙不停，前後共計32輛車不停歇接送超萬人上山。他特別提醒民眾，要在RoundOne保齡球館上車，不要走冤枉路，如果下午三、四時以後來，要多帶夾克，因為會降溫。

他說，前後一共六天，華興每天都要派義工幫忙，活動前提前三個月要做準備工作，包括和警消、巴士公司和停車場協調聯絡，現場還要負責各種助人工作，如老人家下山忘記車子停在哪，還有人掉手機，要幫忙找手機等。

除接駁車停車場，西來寺山上的義工也是總動員，不僅有華人也有其他族裔參與。華人義工Vivian上午7時就來山上報到，她的工作是登記安放光明燈的客人。Vivian說，她從沒一天見過這麼多人，從早上一直忙到下午5時多，因為要接孩子放學，才得以離開。工作的地方背陰，她手腳冰涼，寫字都在發抖，且上洗手間和吃飯，都像打仗一樣。但這樣的日子，不只她一個人，每個義工都很辛苦，還有很多四、五十年的老義工呼籲能有更多年輕人接班。

國際佛光會洛杉磯協會蒙市三分會會長李春紅和美國華人婦女聯合會總執行會長張平也在現場做義工，她們表示，每年都會來幫忙，這是西來寺全年最大活動，大家義不容辭。

華人義工Vivian負責登記安放光明燈的客人，足足忙一整天。（記者張宏／攝影）
華人義工Vivian負責登記安放光明燈的客人，足足忙一整天。（記者張宏／攝影）
華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，29日有超過一萬人搭乘接駁...
華興保險每年春節都會出動義工幫忙維持接駁車停車場秩序，29日有超過一萬人搭乘接駁車。（華興保險提供）
華興保險出動十名義工負責山下接駁車停車場的工作。（華興保險提供）
華興保險出動十名義工負責山下接駁車停車場的工作。（華興保險提供）
華興保險出動十名義工負責山下接駁車停車場的工作。（華興保險提供）
華興保險出動十名義工負責山下接駁車停車場的工作。（華興保險提供）
國際佛光會洛杉磯協會蒙市三分會會長李春紅（右）和美國華人婦女聯合會總執行會長張平...
國際佛光會洛杉磯協會蒙市三分會會長李春紅（右）和美國華人婦女聯合會總執行會長張平也在現場做義工。（記者張宏／攝影）
洛縣縣政委員蘇麗絲（左二）和義工合影。（記者張宏／攝影）
洛縣縣政委員蘇麗絲（左二）和義工合影。（記者張宏／攝影）

保險 華人 洛杉磯

上一則

台灣燈藝師精心打造特色主題花燈 點亮聖蓋博

下一則

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

延伸閱讀

大年初一 西來寺萬人拜佛祈福迎新年

大年初一 西來寺萬人拜佛祈福迎新年
年初一 數萬人西來寺拜佛走春

年初一 數萬人西來寺拜佛走春
中華公所義工協助報稅 服務至4月

中華公所義工協助報稅 服務至4月
數百名義工從凌晨熬粥 西來寺發萬份臘八粥暖人心

數百名義工從凌晨熬粥 西來寺發萬份臘八粥暖人心
洛杉磯大風日 西來寺施臘八粥暖人心

洛杉磯大風日 西來寺施臘八粥暖人心
大華府社區健康中心 答謝社區義工支持

大華府社區健康中心 答謝社區義工支持

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）

蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜

2025-01-30 13:35

超人氣

更多 >
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場