加州保險廳批准 Allstate保費平均調漲30%

加州第七大產物保險公司Allstate 4月起開始提高公寓保費。（Allstate臉書）

Allstate保險 公司提高公寓保費 的申請已經獲得加州 保險廳批准，從4月起，其加州公寓保費平均將提高30%，約7萬8000名業主將受影響。

舊金山紀事報報導，從4月1日起，加州約7萬8000名投保Allstate的公寓業主將陸續看到保費的變化，少數業主的保費可能減少最多25%，但一些業主的保費可能大漲50%。申請文件指出，大部分Allstate公寓業主的保費上漲幅度介於15%到30%之間。

Allstate提高公寓保費的申請是在去年1月提出的，本周五（1月31日）剛獲得加州保險廳批准。Allstate是加州第七大產物保險公司，自2022年11月暫停接受加州房屋、公寓和商用建築新保單以來，他們沒有再接受過任何新公寓保單。Allstate表示，不像其他保險公司，他們沒有大規模棄保現有客戶的計畫。

文件顯示，在這次提高保費之前，Allstate已有數年未調漲過公寓保費，上一次調漲公寓保費是在2022年，當時平均漲幅高達40%。

事實上，Allstate過去一年來已多次獲准在加州對其他類型保險提高保費。去年8月，Allstate獲准調漲房屋保費，平均漲幅高達34%，是多年來保險業者最大的一次保費調漲；去年初，Allstate也調漲了加州汽車保費，平均漲幅為30%，且已重新開始接受新汽車保險保單。

去年春季，Allstate一名代表告訴加州保險廳，在保險廳今年1月開始實施改革計畫「永續保險策略」（Sustainable Insurance Strategy）改變保險公司制定保費的方式後，他們會重新接受加州新住宅保單。不過，Allstate尚未透露何時開始在加州接受新保單的確切日期，只表示要先制定出能適當與當地風險相匹配的費率。

紀事報指出，保險業者對加州的保險改革反應不一。上個月，加州第二大產物保險公司Farmers宣布將重新開始接受加州公寓新保單；但加州第四大產物保險公司Liberty Mutual則向保險廳表示，他們計畫在2026年退出加州的公寓保險市場。