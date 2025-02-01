加州移民赴約面會官員 沒機會話別妻子即被秒送墨國

川普上任後大規模驅逐非法移民。（NBC電視台）

NBC電視台報導，隨著川普政府大規模驅逐行動持續進行，蒂華納（Tijuana）設立一個新的聯邦庇護 所，提供安全空間和支持。這是「墨西哥 擁抱」（Mexico Embrace You）計畫一部分，在邊境設置的九個接待中心之一。在上月底第一天運營中，該庇護所分批接收超過50名遭驅逐人士，通過該計畫提供協助。

從貝克斯菲（Bakersfield）被驅逐的拉米雷茲（Miguel Angel Ramirez）上月底抵達墨西哥蒂華納，他與一群正在美國辦理移民 手續的墨西哥人一起被驅逐，這些人都出席先前的移民預約會面。拉米雷茲告訴Telemundo 20電視台，「我們正在辦理移民手續，我在預約時間出現，並出示相關資料，結果被拘留。」他說，自己甚至沒時間且還來不及反應，在最意想不到的時候，人已經被送到蒂華納了。

同樣的情況發生在來自墨西哥米卻肯（Michoacan）的阿德里安（Adrian）身上，他第三次被遣返。他在馬德拉（Madera）向美國移民與海關執法局（ICE）報到後，被戴上手銬且遭驅逐。他表示，過去一年他在申請U簽證的過程中，佩戴腳踝監控器，「我們正在辦理文件，他們把我們一切都拿走了。我把妻子留在那棟樓外，她還在那邊等我出去。他們就在那裡抓住我，給我戴上手銬。」

替他們提供庇護的接待中心位於美墨邊境，由墨西哥國民兵（Mexican National Guard）守衛。該中心接收來自國家移民研究所（National Institute of Migration）的多輛驅逐專車，及將遣返者從「El Chaparral」地區轉運至庇護所的各類公共交通車輛的驅逐者。

上月28日，包括阿德里安在內的13人抵達庇護所，不久後，另一輛車又送來三人。在庇護所大部分遭驅逐的人，都希望與家人取得聯繫。阿德里安說，自己曾考慮再次非法越境，但也不排除在邊境開始他的新生活。他說「我當然會考慮再試一次，但若這裡有工作，情況還不錯的話，那又何必呢？還是留在這裡跟妻子一起生活比較好。」

這些人也向在美國處於類似情況者提供訊息。「他們看到你是西裔，問你問題時發現你沒身分，他們就想將你遣返。以前不會這樣，之前他們不會直接抓你。我想說的是『要小心，儘量少出門』」拉米雷茲說。