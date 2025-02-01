聖蓋博燈會驚艷 花燈美食舞獅過年

造型獨特的螃蟹花燈成為活動亮點之一，吸引眾多民眾駐足欣賞，不少家庭和孩童興奮地合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

聖蓋博 市元宵燈會2月1日（周六）上午登場，眾多民選官員出席開幕式；燈會人潮湧動，各攤位前大排長龍，現場有年輕人、小朋友和老年人，每個人都能找到適合自己的樂趣。

記者王若然／拍攝

出席開幕儀式的嘉賓，除了東道主聖蓋博市府五位市議員及洛杉磯 世界日報社長于趾琴，還有國會議員趙美心 、加州眾議員方樹強，相鄰城市市議員，以及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀等。

趙美心說，「祝大家新年快樂，恭喜發財。」她特別感謝聖蓋博市長吳程遠與台灣合作帶來的花燈，她表示晚上點燈後特別漂亮。趙美心提及了洛杉磯縣近期發生的嚴重野火，稱還需要做很多恢復工作，督促受災戶前往救助中心尋求幫助。趙美心為主辦單位聖蓋博市、洛杉磯世界日報，以及燈會黃金贊助商凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、雅潔垃圾清運公司（Athens Services），白銀贊助商萬豪建築（Wellhome Construction）頒發了表揚狀。

吳程遠說，代表市府歡迎大家來參加此元宵燈會，祝福大家新年快樂，並感謝台灣交通局觀光署帶來的免費花燈送給民眾。于趾琴說，元宵燈會有多重文化元素，例如賞花燈、提燈籠、象徵團圓的湯圓等。「我們很高興能延續這樣珍貴的傳統與所有朋友們在此相聚。」

其他出席嘉賓還包括加州眾議員方樹強，加州州參議員Sasha Renee Perez辦公室代表，蒙特利公園市市長吳紹榮，市議員黃泰平，阿罕布拉市市長王楠，副市長黃幼平等。

開幕式後是醒獅團的精彩表演，舞獅預示元宵燈會的成功舉辦及蛇年新春的好運。

聖蓋博元宵燈會在1日、2日兩天於聖蓋博歷史悠久的Mission District舉辦，現場有各式各樣的商業攤位，民眾可以參加抽獎贏好禮。醫療、牙齒健康攤位的醫生現場解答民眾的提問。美食攤位售賣大江南北道地美食，有台灣珍珠奶茶、石磨煎餅果子、棉花糖、糖畫、韓式烤肉、日本章魚小丸子等。現場還有娛樂嘉年華，有海盜船、旋轉木馬等設施供民眾玩耍。

活動現場瀰漫濃郁的台灣氛圍，鹹酥雞、臭豆腐等地道台式小吃香氣四溢。觀光組的互動遊戲攤位更是人氣爆棚，吸引大批民眾排隊參與，爭相獲得別具特色的蛇年小提燈，為活動增添歡樂氣氛。駐洛杉磯台北經文辦事處處長紀欽耀夫婦等多位僑界人士也到場共襄盛舉，展現對推廣台灣文化的支持。