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眾人拾柴火焰高 萬豪建築助推燈會氛圍

記者張庭瑜/聖蓋博市即時報導
萬豪建築助推燈會節慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
萬豪建築助推燈會節慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

為期兩日的聖蓋博燈會1日登場，吸引眾多民眾共襄盛舉。活動不僅帶來精彩不斷的娛樂表演，還匯聚了豐富的街頭小吃，濃厚的年節氛圍讓春節慶典更添色彩。

做為長期支持社區活動的萬豪建築執行長Alvin Li表示，這次燈會是華人社區的一大盛事，不僅體現了聖蓋博市、市府與世界日報，以及眾多參展商家的團結合作，也為當地商家提供了展示產品與服務的絕佳機會。

「我們希望藉由這次活動，把我們最優質的產品、服務以及市場計畫，回饋給當地消費者，並期待未來能夠與世界日報及聖蓋博市有更深層次的合作，」Alvin Li說。

萬豪建築此次特別推出「188 ADU搬回家」促銷方案，透過直接進貨模式，省去中間商成本，確保產品品質與價格的雙重優勢。此外，活動期間，消費者只需支付一元，即可參與家電「秒殺」活動，搶購電視、冰箱、微波爐、爐頭及抽油煙機等熱門家電商品。展望未來，Alvin Li也透露，萬豪建築計畫與世界日報合作舉辦「品質大比拼、價格大比拼、幸運大比拼」等活動，推廣優質品牌建築企業，並為消費者帶來更多實惠與高品質服務。聖蓋博燈會將持續至2月2日，歡迎民眾把握機會，親身感受這場華麗的燈光盛宴，體驗濃厚的年節氛圍。

Alvin Li表示，此次燈會體現了世界日報、聖蓋博市政府與參展商家的精誠團結，...
Alvin Li表示，此次燈會體現了世界日報、聖蓋博市政府與參展商家的精誠團結，共同為消費者展現最優質的產品與服務。（記者張庭瑜/攝影）

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