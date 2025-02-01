眾人拾柴火焰高 萬豪建築助推燈會氛圍

萬豪建築助推燈會節慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

為期兩日的聖蓋博 燈會1日登場，吸引眾多民眾共襄盛舉。活動不僅帶來精彩不斷的娛樂表演，還匯聚了豐富的街頭小吃，濃厚的年節氛圍讓春節 慶典更添色彩。

做為長期支持社區活動的萬豪建築執行長Alvin Li表示，這次燈會是華人社區的一大盛事，不僅體現了聖蓋博市、市府與世界日報 ，以及眾多參展商家的團結合作，也為當地商家提供了展示產品與服務的絕佳機會。

「我們希望藉由這次活動，把我們最優質的產品、服務以及市場計畫，回饋給當地消費者，並期待未來能夠與世界日報及聖蓋博市有更深層次的合作，」Alvin Li說。