我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光

川普下令空襲ISIS大本營「我們會找到你然後消滅你」

聖蓋博燈會開幕 大花燈小燈籠吸人潮

記者張庭瑜/聖蓋博市即時報導
聖蓋博燈會台灣花燈展區合照。（記者張庭瑜/攝影）
聖蓋博燈會台灣花燈展區合照。（記者張庭瑜/攝影）

2024年台南燈會精選作品首度跨海抵美，1日起在聖蓋博市展出。此次是聖蓋博市首次獲得台灣觀光署授權展出元宵花燈，為期兩天的燈會除了展示衝浪螃蟹及花束等大型花燈外，還有傳統美食與表演節目，數百盞紅燈籠點亮現場，營造濃厚節慶氛圍。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，很高興與聖蓋博市有此機緣，能延續台灣燈會的精神。今年是聖蓋博市首次獲得台灣觀光署授權展出的元宵花燈，「現場展出的花燈均來自2024年台南燈會，造型特別可愛的螃蟹衝浪和花束造型，非常適合聖蓋博的氣氛，獲得民眾熱烈歡迎。」預計晚間5點半的點燈儀式將展現另一番風貌。

台灣觀光署特別在現場設置兩個特色攤位，透過棒球九宮格遊戲與民眾互動。參與者除有機會獲得各式小提燈外，還能得到特別設計的棒球造型紀念徽章。林宜錚也預告，2025年台灣燈會將於12日至23日在桃園高鐵特區舉行，歡迎民眾把握機會，親臨台灣體驗最道地的燈會氛圍。

林宜錚強調，台灣燈會向來是台灣觀光年度盛事的開場，素有「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」美譽，集結美食、娛樂、視覺饗宴於一身。台灣夜間活動安全便利是重要特色。除燈會外，台灣全年還有8月美食展、冬季溫泉美食嘉年華及11月自行車節等特色活動，都是不容錯過的觀光亮點。

現場也展示觀光署最新3.0品牌「Waves of Wonder」，以全新logo設計搭配「Discover」、「Explore」等標語，希望帶給遊客一波波驚喜，展現台灣豐富多元的觀光魅力。針對民眾最感興趣的旅遊資訊，林宜錚特別推薦台灣的鐵道旅遊，完善的高鐵及環島鐵路網絡，讓遊客能便利地串聯各地景點。主辦單位也準備了精美的龍年小提燈，凡現場追蹤台灣觀光署Instagram或Facebook官方帳號的民眾，即可獲贈。

林宜錚表示，台灣燈會是每年春節第一個觀光盛事，素有「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」美...
林宜錚表示，台灣燈會是每年春節第一個觀光盛事，素有「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」美譽，集結好吃、好玩、好看的特色於一身。（記者張庭瑜/攝影）

觀光 聖蓋博 迪士尼

上一則

伊頓大火全面控制 洛縣推動恢復重建

下一則

台南燈會空降聖蓋博 燈籠藝術融入在地文化

延伸閱讀

聖蓋博燈會2月1日登場 春節不可錯過的打卡勝地

聖蓋博燈會2月1日登場 春節不可錯過的打卡勝地
聖蓋博燈會 這些地方免費停車

聖蓋博燈會 這些地方免費停車
台灣同鄉會慶元宵 童玩、美食、發燈籠全都有

台灣同鄉會慶元宵 童玩、美食、發燈籠全都有
聖蓋博元宵燈會 這些地方免費停車

聖蓋博元宵燈會 這些地方免費停車
聖蓋博燈會周末登場年味濃 「衝浪大螃蟹」花燈從台灣運來展示

聖蓋博燈會周末登場年味濃 「衝浪大螃蟹」花燈從台灣運來展示
南加聖蓋博燈會2/1登場 花燈湯圓藝演年味濃

南加聖蓋博燈會2/1登場 花燈湯圓藝演年味濃

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）

蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜

2025-01-30 13:35

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」
醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始