聖蓋博燈會開幕 大花燈小燈籠吸人潮

聖蓋博燈會台灣花燈展區合照。（記者張庭瑜/攝影）

2024年台南燈會精選作品首度跨海抵美，1日起在聖蓋博 市展出。此次是聖蓋博市首次獲得台灣觀光 署授權展出元宵花燈，為期兩天的燈會除了展示衝浪螃蟹及花束等大型花燈外，還有傳統美食與表演節目，數百盞紅燈籠點亮現場，營造濃厚節慶氛圍。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，很高興與聖蓋博市有此機緣，能延續台灣燈會的精神。今年是聖蓋博市首次獲得台灣觀光署授權展出的元宵花燈，「現場展出的花燈均來自2024年台南燈會，造型特別可愛的螃蟹衝浪和花束造型，非常適合聖蓋博的氣氛，獲得民眾熱烈歡迎。」預計晚間5點半的點燈儀式將展現另一番風貌。

台灣觀光署特別在現場設置兩個特色攤位，透過棒球九宮格遊戲與民眾互動。參與者除有機會獲得各式小提燈外，還能得到特別設計的棒球造型紀念徽章。林宜錚也預告，2025年台灣燈會將於12日至23日在桃園高鐵特區舉行，歡迎民眾把握機會，親臨台灣體驗最道地的燈會氛圍。

林宜錚強調，台灣燈會向來是台灣觀光年度盛事的開場，素有「沒有雲霄飛車的迪士尼 樂園」美譽，集結美食、娛樂、視覺饗宴於一身。台灣夜間活動安全便利是重要特色。除燈會外，台灣全年還有8月美食展、冬季溫泉美食嘉年華及11月自行車節等特色活動，都是不容錯過的觀光亮點。