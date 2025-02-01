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受洛縣野火強風影響 可申請聯邦災難失業援助

洛杉磯訊
受野火強風影響的洛杉磯縣在職人士現可申請災難失業援助 (DUA)。
受野火強風影響的洛杉磯縣在職人士現可申請災難失業援助 (DUA)。

受嚴重野火和強風影響的洛杉磯縣在職人士，現在可以申請聯邦災難失業援助（DISASTER UNEMPLOYMENT ASSISTANCE，DUA）或常規的失業福利。DUA 適用於那些沒有資格領取常規失業救濟金，但因為災難而失去工作或工作時間減少的勞動者例如自僱人士，加州就業發展廳部 (EDD) 負責管理這項福利。

聯邦緊急事務管理署 (FEMA) 確定在洛杉磯縣因此災難而直接導致失去工作或自營職業的人們，現在可以申請聯邦 DUA 福利。新的DUA 是根據2025年1月8日發布的總統重大災難聲明 (FEMA-4856-DR) 提供的。此外，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布洛杉磯縣進入緊急狀態，並發布了一項行政命令，支持受持續火災影響的社區，並免除受影響員工並符合資格領取常規失業救濟金的一周等待期。該行政命令還允許雇主申請最多延長 60 天提交州工資報告或繳納工資稅。

DUA 福利適用於由2025年1月12日當周開始的損失。符合資格的全職人士每星期可領取$186至$450的補助，最長可持續26周。兼職人士也可能符合資格。2025年1月12日失業的合資格人士即使在此日期之後申請,也可以請求將其申請追溯至該日期。緊急福利的最後一個支付周將在2025年7月12日結束。

DUA 福利專為那些不符合常規失業救濟金申請資格、但符合以下任何一項條件的受災人員提供：

• 在災區工作、經營業務、自僱，或原計劃將在災區開始工作的受僱或自僱人士。

• 因災害無法到達工作地點，或因工作場所的實質損壞或毀壞無法工作。

• 因災害導致受傷，無法工作的受僱或自僱人士。

• 因災難造成傷亡導致喪失家庭主要收入來源。

• 無法再從事的受僱或自僱工作是本人的主要收入來源。

受影響人士應在申請表上勾選失業是由最近災害直接導致的選項。EDD 首先需要確認申請人是否符合資格領取常規失業救濟金，然後再處理 DUA 申請。在申請過程中，申請人可能會收到一封信件，說明其不符合領取常規失業福利的資格，EDD 會繼續處理其 DUA 申請。

DUA 福利申請必須在 2025年3月10日之前提交，除非申請人有充分理由遞交過期申請。所有相關文件必須在提交 DUA 申請之日起 21 天內提交。所需文件包括最近的聯邦所得稅表、工資存根或其他證明申請人在災害發生時正在工作或自僱的文件。自僱人士的相關文件可從銀行、政府機構或熟悉其業務的個人出具的宣誓書中獲得。

透過 myEDD 申請各種福利是最簡單快捷的方法，然後選擇 UI Online。在提交申請時選擇電子轉帳的方式，以將福利金自動存入個人銀行帳戶，避免使用郵寄借記卡或支票接收福利金。

福利 洛杉磯 加州

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