爾灣松柏會攜市府慶新年 向湖景老人中心捐款

爾灣市市長、市議員及貴賓參與農曆新年慶祝活動。（爾灣松柏會提供）

爾灣 市政府1月29日在市立湖景老人中心 ，與爾灣松柏會合辦農曆新年慶祝會，200餘位中外佳賓歡聚一堂，迎接乙巳蛇年春節 ，爾灣松柏會共同會長張訓曾及胡安瀅並代表該會捐贈4400美元，以感謝市府及湖景老人中心工作人員的長期支援。

爾灣市市長 Larry Agran致詞說，慶祝農曆新年的午餐會，是爾灣市的重要傳統，也是令市民期待的節慶，感謝爾灣松柏會多年來為社區舉辦此項活動。來自全球各地的居民在爾灣市安居樂業，多元文化有如百花齊放，體現了文化共融新社區的典範。

爾灣市市議員劉令淳（Melinda Liu）、高威廉（William Go）、James Mai、橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如等佳賓均應邀出席，向現場來賓拜年，祝賀大家新年吉祥如意，並分享有關農曆新年的文化習俗。

今年農曆新年聯歡會由胡安瀅以中、英雙語主持，會中安排了精彩的舞龍、舞蹈、變臉、中英歌曲演唱及國樂合奏等節目。爾灣松柏會除了提供中式午餐及幸運摸彩，還致贈開運紅包給出席來賓，全場洋溢著佳節的歡馨喜氣。