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同事說「這是你不來上班的理由」查明原因令加州男呆住

編譯胡立宗／即時報導
同事附上開獎紀錄，調侃得獎人，「難怪你沒來上班」。（加州彩券局）
同事附上開獎紀錄，調侃得獎人，「難怪你沒來上班」。（加州彩券局）

洛杉磯縣雷克伍市一帶的居民查維茲（Michael Chavez）來說，2024年11月5日，不但是決定美國方向的總統大選日，也是人生重大改變的幸運日，因為當天買下的兆彩（Mega Millions）意外幫他帶來120萬美元的財富。

重點是，查維斯茲根本忘記他買了彩券這回事，半夜起來查看的是誰當選了，而不是開獎號碼。他告訴加州彩券局，大概看了一下開票結果後，他就睡了回去，直到第二天醒來才想起，忘記提醒同事，他今天不會進辦公室。

但是同事的回訊卻嚇了他一大跳，因為不只附上昨晚的開獎紀錄，而且還調侃他，「該不是這樣，你才不來上班吧？」當天的頭獎是3億元，二獎是121萬4818元，同事發來的訊息還特別在二獎做了記號，並開了黃腔。

查維茲這才發現，他的彩券對中五碼，二獎得主正是他，「當下我根本不敢相信」。而且，他說，要不是簡訊，他不知道猴年馬月才會發現自己中大獎了，「我會永遠記得2024年大選日，以及第二天的簡訊」。

因為查維茲，賣出彩券的雷克伍市Lake Liquor也領到6000元的獎金。當天的獎號是，2、24、25、52、58，Mega號9，但是頭獎從缺。

加州 兆彩 洛杉磯

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