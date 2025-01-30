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南加華人物流業成立俱樂部 應對川普調漲關稅

記者張宏/工業市即時報導
美國國際物流協會27日在工業市成立俱樂部，嘉賓剪裁。（記者張宏／攝影）
美國國際物流協會27日在工業市成立俱樂部，嘉賓剪裁。（記者張宏／攝影）

南加華人物流業報團合作應對川普關稅。美國國際物流協會27日在工業市成立俱樂部，協會會長譚勇（Sam Tan）表示，面對川普加關稅，現在華人物流業都在積極備貨，成立俱樂部的目的就是加強同行團結，群策群力應對新形勢。

譚勇表示，物流業是中美經濟重要組成部分，希望能通過成立俱樂部提升中美物流行業發展，加強物流行業同行間交流興合作，營造資源共享、合作共贏物流生態環境。俱樂部是中美物流信息資訊的交流平台，同時舉辦金融、法律、稅務等相關講座為物流同行提供相關資訊，及邀請同行分享物流新思路和如何防盜防護。南加物流行業競爭日益激烈，智能化和規模化日益重要，這需要整合同行的資源，普及知識和技能。

他說，美國本土的衣食住行都需要物流進口，目前川普增加關稅的政策主要影響在敏感產品如高科技無人機等方面。市場發展需要穩定環境，但目前面對諸多不確定性。因此物流協會有責任聚合大家，群策群力商量如何更好應對關稅。另外也會鼓勵同業增強倉庫監控和保安巡邏，邀請華人物流業聚集各個城市的警局來宣導如何報案等。

面對川普增加關稅，很多華人物流都在積極備貨，業者羅豪表示，增加關稅是必然，但細節還不清楚，因此華人物流業者在家居和健身器材、保健品和日用品方面在積極備貨，至少儲備半年以上的貨物，同時將進貨渠道擴展到更多國家和地區。

核桃市市議員伍立倫表示，中美貿易發展關係到每個人的生活，面對川普上台後的政策變化，大家如何團結起來應對至關重要。俱樂部這個平台能把華人物流業者集合在一起，發揮最大力量，讓政府政策方向利好。

加州眾議員Lisa Calderond代表蘇王秀蘭和粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅到場頒發賀狀，肯定華人物流對美國的貢獻，同時呼籲華人業者進入美國市場需要熟悉相關政策規定，才不會浪費資源和時間。

面對川普增加關稅很多華人物流在積極備貨。（記者張宏／攝影）
面對川普增加關稅很多華人物流在積極備貨。（記者張宏／攝影）
美國國際物流協會27日在工業市成立俱樂部，現場政商社團代表雲集。 （記者張宏／攝...
美國國際物流協會27日在工業市成立俱樂部，現場政商社團代表雲集。 （記者張宏／攝影）
美國國際物流協會會長譚勇呼籲大家團結一致。（記者張宏／攝影）
美國國際物流協會會長譚勇呼籲大家團結一致。（記者張宏／攝影）

華人 關稅 川普

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