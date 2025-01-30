南加河濱春節歡慶 舞蹈書法工藝分享

美國內陸華美協會部分成員。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸河濱市25日和26日連續兩天舉辦慶祝農曆春節 活動，市府將這個傳統節慶，面向所有亞裔群體，當地華裔、印度裔、日裔等社區團體在活動上展示民族舞蹈、美食及傳統手工藝品。靠近河濱市地標「華人 先民紀念亭」（中國亭）的美國內陸華美協會攤位，成員們跳起華人民族舞蹈、向參與者發紅包、展示中國書法，提供茶飲，與其他族裔民眾一起分享中國傳統文化。

第13屆河濱農曆春節有大約200個攤位，包括亞洲及其它地區各式美食、商展、手工藝品及飲品等，還有寵物區、兒童趣味遊戲區，當地地標「華人先民紀念亭」也向公眾開放。美國內陸華美協會創辦人周克蕙表示，該協會將攤位設在「華人先民紀念亭」旁，共設立三個攤位，準備十個現場表演節目，包括民族舞、群舞、樂器表演等，展示中華傳統文化、茶文化，向參與者送紅包。雖然26日午後一度下雨，但大家仍在現場沒有離開，待雨停後繼續表演。

內陸華美中文學校設立攤位推廣中文教育，校長張權表示，向參與者展示中國傳統書法、中華傳統服飾掛飾，歡迎對中文學習感興趣者，到華美中文學校學習中文。該校由美國內陸華美協會創立，是一家非盈利機構，專注中文聽說讀寫，以及文化習俗和品格教育的傳承。