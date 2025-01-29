野火奪走華人家園 他們的春節這樣過

女主人Lili回到艾塔迪那的家，面對被野火燒毀的廢墟。（受訪者提供）

洛杉磯野火摧毀無數家園，包括很多華人 家庭，他們至今流離失所。正值農曆春節 ，華人傳統中最盛大節日，這些失去家園的華人，新年怎麼度過？

來自中國四川的Lili，是野火重災區艾塔迪那市（Altadena）居民，伊頓野火奪走她美麗的家。自7日晚緊急撤離後，Lili一家住過酒店、Airbnb短租屋，幾經周折，如今居住在阿罕布拉 市（Alhambra）公寓，「我們在臨時的家已經住了十多天，簽一年租約；我估計家園重建，至少需要兩年」。

在這個簡樸住所，Lili和丈夫度過2025年的農曆春節，「兒子在紐約上大學，寒假回來度假，跟我們一起遭遇這場火災，現在也回學校了。」Lili說，她的新年是在家人朋友的支持、鼓勵中度過，「他們給我溫暖 ，是我繼續往前走的力量源泉」。

1月25日，農曆十二月二十六，朋友提前為Lili準備豐盛年夜飯，二、三十人相聚一堂，包餃子過大年；1月27日，農曆十二月二十八，Lili在哥哥嫂嫂家過年，「我們每年春節都會相聚，今年也不例外，大家都很關心我們的狀況。」1月28日，大年夜，Lili和丈夫準備簡餐，在租住的新家，迎來新年。

這個被無情野火奪走家園的女主人，採訪交流中，始終洋溢積極向上的精神。談到遠在中國的母親，Lili哭了，「媽媽說，不要擔心，如果一切都沒有了，就回來，媽媽可以養你。我回答沒關系，我們現在還有賺錢能力，野火發生後，先生一天工作都沒有耽擱，一切都會好起來。但有媽媽這句話，我內心就有強大的後盾」。

共度劫難時，丈夫的話，也給Lili無窮力量，「他告訴我，無論遭遇什麼，我們都要繼續往前走（Move on），不能停留在過去，生活要繼續下去。」她感謝得到的幫助，「很多朋友出錢出力，這麼多社會組織援助，我從來沒有得到過這麼多恩惠，我會帶著感恩的心往前走。」

Lili說，面對這場火災，她有過十分脆弱的時刻，一年前他們剛搬進新家，這個有大院子的漂亮房屋，曾是她計劃養老的地方，「我以為會在這里度過晚年，但現在什麼都沒了。」野火奪去房子，也奪走Lili最珍貴的東西，「兒子成長的經歷，從小到大的各種獎牌全沒了，感覺很對不起兒子，想到這些，我就很難受」。