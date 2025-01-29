我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普查克柏格言和內幕 Meta付高額和解金進核心圈

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

野火奪走華人家園 他們的春節這樣過

記者邵敏／洛杉磯即時報導
女主人Lili回到艾塔迪那的家，面對被野火燒毀的廢墟。（受訪者提供）
女主人Lili回到艾塔迪那的家，面對被野火燒毀的廢墟。（受訪者提供）

洛杉磯野火摧毀無數家園，包括很多華人家庭，他們至今流離失所。正值農曆春節，華人傳統中最盛大節日，這些失去家園的華人，新年怎麼度過？

來自中國四川的Lili，是野火重災區艾塔迪那市（Altadena）居民，伊頓野火奪走她美麗的家。自7日晚緊急撤離後，Lili一家住過酒店、Airbnb短租屋，幾經周折，如今居住在阿罕布拉市（Alhambra）公寓，「我們在臨時的家已經住了十多天，簽一年租約；我估計家園重建，至少需要兩年」。

在這個簡樸住所，Lili和丈夫度過2025年的農曆春節，「兒子在紐約上大學，寒假回來度假，跟我們一起遭遇這場火災，現在也回學校了。」Lili說，她的新年是在家人朋友的支持、鼓勵中度過，「他們給我溫暖 ，是我繼續往前走的力量源泉」。

1月25日，農曆十二月二十六，朋友提前為Lili準備豐盛年夜飯，二、三十人相聚一堂，包餃子過大年；1月27日，農曆十二月二十八，Lili在哥哥嫂嫂家過年，「我們每年春節都會相聚，今年也不例外，大家都很關心我們的狀況。」1月28日，大年夜，Lili和丈夫準備簡餐，在租住的新家，迎來新年。

這個被無情野火奪走家園的女主人，採訪交流中，始終洋溢積極向上的精神。談到遠在中國的母親，Lili哭了，「媽媽說，不要擔心，如果一切都沒有了，就回來，媽媽可以養你。我回答沒關系，我們現在還有賺錢能力，野火發生後，先生一天工作都沒有耽擱，一切都會好起來。但有媽媽這句話，我內心就有強大的後盾」。

共度劫難時，丈夫的話，也給Lili無窮力量，「他告訴我，無論遭遇什麼，我們都要繼續往前走（Move on），不能停留在過去，生活要繼續下去。」她感謝得到的幫助，「很多朋友出錢出力，這麼多社會組織援助，我從來沒有得到過這麼多恩惠，我會帶著感恩的心往前走。」

Lili說，面對這場火災，她有過十分脆弱的時刻，一年前他們剛搬進新家，這個有大院子的漂亮房屋，曾是她計劃養老的地方，「我以為會在這里度過晚年，但現在什麼都沒了。」野火奪去房子，也奪走Lili最珍貴的東西，「兒子成長的經歷，從小到大的各種獎牌全沒了，感覺很對不起兒子，想到這些，我就很難受」。

火災發生前三天，Lili曾參加教會活動，她說當時抽簽得到智者一句話：無所畏懼（Fearless）。「如今想起來，像是預言早就告訴我，無論發生什麼事，都不要害怕。我想上天自有安排，給我這段考驗。」這位遭遇災難，卻始終樂觀、堅韌的女子，對自己的新年祝福，是「野火越燒越旺，我的明天肯定會更好」。

Lili一年前剛搬進新家，這個漂亮房子曾是她計劃養老的地方。（受訪者提供）
Lili一年前剛搬進新家，這個漂亮房子曾是她計劃養老的地方。（受訪者提供）
1月27日，哥哥嫂嫂為Lili準備豐盛的年夜飯。（受訪者提供）
1月27日，哥哥嫂嫂為Lili準備豐盛的年夜飯。（受訪者提供）
1月25日，Lili和朋友一起包餃子過大年。（受訪者提供）
1月25日，Lili和朋友一起包餃子過大年。（受訪者提供）

春節 華人 阿罕布拉

上一則

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

延伸閱讀

台灣春節必看「甄嬛傳」馬拉松直播 劇迷：台詞受用一輩子

台灣春節必看「甄嬛傳」馬拉松直播 劇迷：台詞受用一輩子
洛杉磯火災後整體房租漲2成 這些地方飆至近3倍

洛杉磯火災後整體房租漲2成 這些地方飆至近3倍
伊頓野火 百歲長者黑暗中絕望求救「別丟下我」

伊頓野火 百歲長者黑暗中絕望求救「別丟下我」
賀春節 紐約帝國大廈等地標 點亮「中國紅」

賀春節 紐約帝國大廈等地標 點亮「中國紅」
年夜飯啃個豬腳「牙就斷了」 牙醫師：春節讓爛牙現形

年夜飯啃個豬腳「牙就斷了」 牙醫師：春節讓爛牙現形
春節

春節

熱門新聞

好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

2025-01-22 14:28

超人氣

更多 >
4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？

射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？
白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪