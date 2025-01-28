我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

DeepSeek引震撼 白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

記者劉子為／洛杉磯即時報導
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

美國移民暨海關執法局(ICE)逮捕非法移民的行動席捲全美，一名在美生活17年的夏威夷華人農場主沈漢軍近日被拘捕，導致其經營的農場停擺，影響到南加州地區的農產品供應鏈。沈漢軍的朋友和合作夥伴正在積極設法營救，希望能設法讓他重獲自由。

根據沈漢軍友人兼生意夥伴Charlie指出，沈漢軍是在1月23日中午被逮捕，當時他正在送貨途中，接到朋友來電得知ICE尋找他，他立即返回農場配合執法。在被拘捕前，他試圖向女友交代農場事務，但因事出突然，來不及做全面安排。

Charlie表示，沈漢軍只有工作許可和社安號，還未獲得合法身分，但已在美國生活多年。據了解。沈漢軍在2009年持旅遊簽證來到美國，最初在農場做工，憑藉勤奮努力，逐步建立起自己的農場。然而，因語言障礙和對美國移民政策的陌生，他未能及時申請政治庇護，直到2015年才提出申請，但被拒絕。隨後，他多次上訴，2017年繳納了1萬美元保釋金，並一直守法經營農場。 沈漢軍的農場名為JM Farm，主要種植芋頭葉、紫薯、薑黃等作物。Charlie表示，他就是該農場的批發商之一，會將農作物批發到全美多個地區，沈漢軍的逮捕已經影響到其他經銷商的運營。

沈漢軍的幾位好友提出，作為一名有多年經驗的農業專家，沈漢軍經常無償指導其他農場正確使用農藥、施肥及管理作物，幫助許多農民挽回經濟損失。Charlie提到，沈漢軍曾在暴雨中駕駛拖拉機救援受困農場車輛，又經常自掏腰包為社區修路，並在農民無法支付薪資時主動提供資金援助。另一農場經營者汪先生自稱和沈漢軍亦師亦友，有一次，汪先生的農作物因蟲害面臨數萬美元損失，沈漢軍親自上門檢查病害，提出用藥建議，挽救了作物。

在沈漢軍被拘留後，他的農場幾乎陷入癱瘓，物流、交易和薪資支付無法正常進行。Charlie表示，沈漢軍在美國有一位女友，但女友因缺乏經驗無法獨自管理農場，導致供應鏈中斷。Charlie還指出，正在聯繫律師尋求法律途徑，力爭讓沈漢軍獲得假釋。

根據劉龍珠律師的分析，沈漢軍大概率會被執行遞解令（Deportation Order），意味著他過去的移民案件已被判決需要遣返回國，且他未能尋求撤銷該命令，導致這次拘捕。劉龍珠認為，「沈漢軍可能早意識到身分問題，但沒找到合適的管道申請。」劉龍珠還指出，沈漢軍2015年才申請政治庇護，但美國法律規定庇護申請須在入境一年內提出，這表明沈漢軍的庇護申請可能只是補救性質，這種延遲申請通常難以獲批。

劉龍珠指出，通常撤銷遞解令有三種可能：特殊情況（Changed Circumstances）、無效法律代理（Lozada Claim）和七年居留豁免。特殊情況包括如與美國公民結婚、育有子女等，能證明遣返會造成極端困難，但沈漢軍未婚、無子女，因此這條途徑不太適用。

無效法律代理需要證明曾經聘用的律師提供了錯誤建議，導致沈漢軍未能妥善處理移民案件，他可因此嘗試重新開啟案件。七年居留豁免指的是若沈漢軍在美國居住超過七年且無犯罪紀錄，並且遞解令是在這七年後才下達，則有可能透過法律程序撤銷遞解令。

沈漢軍農場的產品常出口至南加等地區，其為人處事被許多朋友和生意夥伴稱讚。（受訪者...
沈漢軍農場的產品常出口至南加等地區，其為人處事被許多朋友和生意夥伴稱讚。（受訪者提供）

非法移民 庇護 供應鏈

上一則

華人全家已打疫苗 一個月仍多次感冒 發燒105、咳不停

延伸閱讀

禮品卡被盜刷 商家和合作方踢皮球 誰來負責？

禮品卡被盜刷 商家和合作方踢皮球 誰來負責？
健身房更衣室遇跨性別者 華女感不適

健身房更衣室遇跨性別者 華女感不適
華人裝修工樓梯摔下重傷 沒醫保憂巨額醫療費

華人裝修工樓梯摔下重傷 沒醫保憂巨額醫療費
華人裝修工摔重傷 沒醫保難付巨額醫療費

華人裝修工摔重傷 沒醫保難付巨額醫療費
行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力
全美華人防遣返熱線開通 律師劉龍珠發起 為無辜者發聲

全美華人防遣返熱線開通 律師劉龍珠發起 為無辜者發聲

熱門新聞

好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

2025-01-22 14:28

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省