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好萊塢亞洲魔術節 華裔少年表演驚艷

記者楊青/好萊塢即時報導
華裔少年魔術師陳煜皓（左至右）、日本魔術師峰村建二、華人少女魔術師伍學慧、洪蘊哲。（記者楊青/攝影）
華裔少年魔術師陳煜皓（左至右）、日本魔術師峰村建二、華人少女魔術師伍學慧、洪蘊哲。（記者楊青/攝影）

「2025魔術城堡（Magic castle hollywood）亞洲魔術節」農曆新年期間在世界魔術聖殿、好萊塢魔術城堡精彩登場，來自世界各地的十數位華裔亞裔知名魔術師各展身手，觀眾場場爆滿，其中洛杉磯地區三位華裔少年魔術師掌門的壓軸親子專場，以中西合璧的中華魔風驚艷四座。

世界魔術大會手法類冠軍、日本魔術師峰村建二、著名「廳堂魔術師」陳智玲（Juliana）、加拿大華人魔術師張科民等參加了今年亞裔魔術節表演。洛杉磯Orion International Academy九年級生伍學慧（layla）、庫卡蒙加牧場市Etiwanda高中九級生洪蘊哲（kate）和柯洛那EleamorRoosevelt高中十年級生陳煜皓（Mick），今年均是連續第三年受邀表演。伍學慧的《球牌》中西合璧，彩色的小球和紙牌在十指之間如四季飛花，出神入化，驚喜連連；洪蘊哲的《妙戲魚龍》，從中國的水墨畫中變出活魚，一把紅紙放進缸里，變成了滿缸游魚，大紗網往空中一揮，錦鯉入抱，在傳統中國變魚的基礎上增加了多個與觀眾互動表演的效果，台上台下一片歡呼；陳煜皓的《翰墨東風》則是在一面完好鏡子的破碎與重合中穿越出西方俊男與中國古代書生和太空人的橋段，精彩絕倫。

本次亞洲魔術週策劃人沙爾瓦克表示，三位華裔少年魔術師的技藝讓人驚艷。其中年僅14歲的伍學慧已是西海岸魔術比賽冠軍，IBM魔術比賽銀獎和最受歡迎魔術師，魔術城堡最為年輕的專業會員，今年將作為「舞台手法類」最年輕魔術師出戰世界魔術大賽；同是14歲的洪蘊哲不僅在魔術界Sam大會表演嘉賓，也榮獲IBM魔術比賽的第四名；15歲的陳煜皓也曾榮獲西海岸魔術大會金獎，潛力無限。他表示，少女魔術師在美國和世界的舞台上都很少，南加華人社區就出了兩位，難能可貴。

三位華裔小魔術師也是品學兼優的學生，洪蘊哲多次榮獲各級演講比賽大獎，她表示，每次學校的大型活動，她都為大家表演，還騰出專門時間為自閉症孩子表演，用魔術的方式為自閉症孩子增加快樂，自己感覺特別開心。陳煜皓則是學校排球校隊主力，他表示，該學校有2000多學生，很多人不知道他的名字，直接叫他「魔術師」，他準備成立一個魔術俱樂部，讓喜歡魔術的青少年互相學習和交流。

母親為中國著名魔術師胡金玲，伍學慧四歲開始學習魔術，至今已十年。她還記得第一次到韓國表演和比賽，當時的選手至少是大學生，但她只有六、七歲，一上台全場驚呼。「我小時真的以為魔術就像媽媽說的那樣，一聲大叫，手中的花就開了」，伍學慧說，長大之後才知道，要在舞台上變出漂亮的花來，台下得花多少時間和功夫。

庫卡蒙加牧場市少女魔術師洪蘊哲農曆新年期間在好萊塢魔術城堡表演《妙戲魚龍》。（記...
庫卡蒙加牧場市少女魔術師洪蘊哲農曆新年期間在好萊塢魔術城堡表演《妙戲魚龍》。（記者楊青/攝影）
洛杉磯華裔少女伍學慧在好萊塢魔術城堡表演《球牌》。（記者楊青/攝影）
洛杉磯華裔少女伍學慧在好萊塢魔術城堡表演《球牌》。（記者楊青/攝影）
始建於1909年、至今仍只有通過其會員邀請才能進入的魔術城堡，今年舉辦第三屆「亞...
始建於1909年、至今仍只有通過其會員邀請才能進入的魔術城堡，今年舉辦第三屆「亞洲魔術節」。（記者楊青/攝影）

華裔 亞裔 洛杉磯

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