洛杉磯火災區 周日面臨洪水、泥石流風險

風暴來襲，國家氣象局針對野火焚燒地區發布洪水監測警報。（國家氣象局）

洛杉磯 時報報導，南加州 周末迎來今冬第一場風暴，近期於洛縣遭野火焚燒地區面臨洪水 、山崩與土石流風險。氣象局預報員稱，寶馬山（Palisades）和富蘭克林（Franklin）火災焚燒的寶馬山花園（Pacific Palisades）周圍地區，因雨發生嚴重山洪和土石流可能性為10%至20%，恐損壞道路和房屋。

氣象學家基特爾（Ryan Kittell）也表示，去年秋季遭大火燒毀的洛杉磯和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）5萬6000畝地區，也可能發生大規模土石流。國家氣象局還嚴密監測橙縣、河濱縣等發生大火的區域。

近期被燒毀的地區面臨土石流和洪水風險，因火災產生的熱量，使水更難被土壤表層吸收，土壤變得不吸水，水便可能順著山坡表面流動，帶走岩石和碎片。這可能出現泥流（mudflows），即水沿著山坡留下，但主要為泥漿，通常不超過15呎深，也可能造成更致命與破壞性的碎石流（debris flow），即水流攜帶岩石、樹枝，有時是更巨大的岩塊等。

國家氣象局自26日下午4時至27日下午4時，發布風險最高的洪水監測警報（flood watch），基特爾稱「26日晚上尤其需要特別關注」。氣象局建議民眾在此期間避免進入火災區，用沙袋保護財產，位於可能封閉的道路段民眾囤積好物資。

25日下午，洛杉磯部分地區已開始降雨，這次降雨雨量以小雨為主，間歇性持續至27日。「這是一場緩慢移動的風暴，會停留較長」聖地牙哥氣象局氣象學家塔迪（Alex Tardy）表示，「它將帶來一波波濕氣直到27日，可能會累積顯著降雨和降雪。」

然天氣仍存在不確定性，奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家倫德（Kristan Lund）表示，最終雨量取決於風暴路徑與速度。若低壓系統稍向西靠近水域，會夾帶更多濕氣與雨量。若風暴比預期慢，可能在某一區域停留更久，增加降雨時間。洛縣和范杜拉縣山區可能出現二至三吋雨量，若風暴帶來的雨量達到預期，橙縣、河濱、聖地牙哥縣北部沿海地區可能降下1至1.5吋雨量。自10月1日開始的雨季，該地區大部分地區累積雨量還不到平均的5%。

雪線也可能降至海拔3500呎以下，5號州際公路Tejon Pass可能將下1至2吋雪，大熊湖雪量恐達12至18吋。Mt. Baldy也可能降下幾呎雪。基特爾說，山區預計會出現冰雪覆蓋道路，導致交通延誤，他說「這次降雪範圍更廣，雪線更低。」至於未來天氣預報，塔迪表示，進入2月後，北加州可能迎來冬季風暴，然南加州2月初仍可能持續保持乾燥。