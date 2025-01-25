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農業部預估今年雞蛋價漲20%

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農業部預估今年雞蛋價漲20%

洛杉磯訊
美國農業部預估2025年雞蛋價格再漲20%。（Pexels）
美國農業部預估2025年雞蛋價格再漲20%。（Pexels）

據美國農業部對2025年食品價格的估算，雞蛋將在2025年漲價約20%。

根據ABC7電視台的報導，農業部估算2025年食品價格將普遍上漲2.2%，雞蛋因禽流感爆發導致價格大漲20%，其他漲價較多的食品還包括牛肉、咖啡、橙汁。

在去年的禽流感爆發中，一些州倖免於難，但是今年的禽流感卻捲土重來。根據美國農業部，去年11月和12月間，禽流感導致1720萬隻生蛋母雞被宰殺，該數量幾乎相當於2024年被宰殺雞的一半。

根據勞工局數據，去年12月Grade-A級別的一打蛋價格平均為4美元15美分，相比11月的3美元65美分有所上升。去年12月的雞蛋價格比去年同期上漲了36%。美國雞蛋協會（American Egg Board）主席兼CEO Emily Metz介紹，「不是想要給大家帶來壞消息，但是這種情況已經很久了。」她說，「直到我們看到轉機前，不幸的是雞蛋極度短缺的情況還會繼續。」

Emily Metz介紹，市場目前已經連續20個月對雞蛋有創紀錄的高需求。這種需求源於節假日以及飆升的雞蛋價格。

雞蛋短缺和價格上漲，導致一些民眾恐慌性搶購。一些商家對消費者進行了限購。Emily Metz表示，「人們意識到了雞蛋的價值，即使價格上升得不多，雞蛋對於他們的日常生活無可替代。」

根據美國農業部，如果禽流感不消退，雞蛋價格將一直上升。加州、印第安納州、密蘇里州、北卡羅來納州以及俄亥俄州都有大規模禽流感爆發。今年1月，有830萬隻雞死亡。商家面對雞蛋短缺，上漲了雞蛋價格。在加州，大顆雞蛋12個約8美元35美分。

雞蛋 禽流感 農業部

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