洛縣檢察長亞裔媒體日 打造友好安全家園

洛縣檢察長霍克曼舉辦亞裔媒體日，檢警首長亞裔領袖合影。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯 縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）23日在司法大廳（Hall of Justice）舉辦召開亞裔 媒體日（Asian Media Day），邀請本報等多家洛縣亞裔媒體與檢察長和地方執法機關對談，包括華人聚集的蒙市、聖蓋博 市等地區的警局官員，探討如何讓洛縣成為對亞裔更友好的安全家園。

霍克曼指出，仇恨犯罪仍然是洛杉磯縣的一大挑戰，尤其針對亞裔社區的犯罪行為，如暴力襲擊、財務詐騙和搶劫等。他指出，許多犯罪分子認為亞裔社區中的老年人或語言能力有限者是弱勢目標，因此針對他們下手。霍克曼承諾，他的辦公室將確保針對仇恨犯罪的報案程序更加便捷。

霍克曼也對近期亞裔社區與商區中發生的「搶劫潮」及「打砸搶犯罪」表示關注。他表示，這些犯罪行為不僅對受害商家造成損失，還破壞了整個社區的安全感。他特別提到，許多亞裔商戶因擔心安全而不敢擴大經營規模，這種情況必須得到改變。他介紹了36號法案實施後帶來的積極變化，「我們希望所有社區成員都能感到安全，無論是在生活還是生意中。」

霍克曼還談到了近期洛杉磯縣因山火導致的災情，並批評那些趁火打劫的犯罪分子。他指出，有些人在災後進行搶劫、哄抬物價，甚至設立虛假慈善網站進行詐騙。他表示，「我們將逮捕這些人，並且依法嚴懲對他們起訴。」

霍克曼特別強調了檢察官辦公室與亞裔社區之間的溝通問題，鼓勵更多亞裔居民在面對犯罪時能積極向檢察官辦公室求助。霍克曼介紹，檢察官辦公室將擴大多語言服務，並計劃招募志願者，為犯罪受害者提供更全面的支持。

洛杉磯警察局中央分局（LAPD Central Bureau）的Alcenda Neal分局長表示，執法機關將繼續致力於保障亞裔社區的安全。他指出，中央分局一直對仇恨犯罪保持高度關注，並訓練警員識別和調查此類犯罪。

蒙特利公園市警局局長Scott Wiese回顧了該市在2023年經歷的重大槍擊事件，感謝檢察官辦公室在事件後提供的支持與幫助。他強調，警局內許多華裔警員與社區有深厚的聯繫，這種文化認知使警局更有效地為當地居民服務。

聖蓋博市警局局長Edward Elizalde則介紹了他們透過社區會議和非營利組織合作，增進與亞裔社區的關係，並努力消除文化障礙。他指出，聖蓋博市警局不僅有能翻譯多方言的工作人員，還採用先進技術幫助警員克服語言障礙，確保所有人都能獲得平等的警務服務。

洛杉磯縣警察局天普分局長Jorge Meza指出，執法機關正積極填補與亞裔社區之間的溝通差距，他重點提到亞裔社區關注的「犯罪責任追究」問題，承諾與檢察長辦公室合作，確保犯罪分子受到嚴懲。