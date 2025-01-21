大火燒毀房屋但樹木不倒 消防廳建議這樣防火

加州消防廳表示，答案在於野火（Wildfire）和大火（大規模火災，Conflagration）之間的區別。（本報檔案照/受訪人胡先生提供）

洛杉磯遭大火肆虐已經兩周，萬餘棟建築物損毀、至少27人死亡。然而，許多民眾注意到，儘管火災地區的房屋和建築物被大火吞噬殆盡，周圍的樹木卻屹立不倒。加州 消防廳（Cal Fire）20日透過社交媒體解釋了其中的原因。

「答案在於野火（Wildfire）和大火（大規模火災，Conflagration）之間的區別」。加州消防廳發言人解釋，野火和大火之間的一個主要區別在於野火的蔓延方式。野火經常發生在荒地與人類活動區域相遇的地方，火焰通常以火線的形式蔓延，燒毀植被，但不一定會蔓延至路徑中的所有物體。而大火則發生在一個建築物著火後，通過如木製圍欄等可燃材料將火勢蔓延至其他建築，逐一點燃。

「目前南加 州的火災最好被描述為一場『大火』，」消防廳表示，由於建築火災所產生的高溫，加上建築物之間距離很近，這種情況更容易發生。

加州消防廳列出了樹木為何能安然無恙的其他要點：有些樹木具有抵禦火災的天然適應性；厚厚的樹皮充當隔熱層，保護內層；自然形狀脫落餘燼和碎片，降低著火風險；樹木比舊建築材料含水量更高，可減緩火勢蔓延；樹木仍可能被燒焦，但比較建築物通常不易燃燒。

相比之下，房屋更容易受到影響，原因在於：房屋的建造材料和特點容易著火；木質壁板和屋頂等可燃材料可以迅速點燃，尤其是附近的火災；即使是來自遠距離的火星 ，也可以透過開口和通風口進入內部引發火災；平坦的表面和氣流一旦進入室內，可能會加劇熱量陷阱（Heat Traps，指熱量被困住無法散發出去，造成局部區域溫度異常升高的現象）的強度。

英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)生物技術教授Miranda Hart在接受採訪時指出，當火勢足夠大、足夠熱時，樹木就會燃燒。但是，如果一棵樹的含水量很高，而它旁邊有一些非常乾燥的東西，那麼乾燥的東西就會先燃燒，因此不難想像，如果兩邊有足夠的燃料，火焰就可以繞開相對濕潤的樹木。

加州消防廳建議，清除房屋前5英尺內的易燃物品可以創造一個防禦空間，並降低火焰到達建築物的風險。