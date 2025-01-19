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年節展／好戲連台 華洋共賞 氣氛好夯

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
表演區觀眾顯得「人山人海」。（記者啟鉻／攝影）
表演區觀眾顯得「人山人海」。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯世界日報社於2025年1月18日和19日，在蒙市連續兩天舉辦「2025世界日報迎春年節展」。最熱鬧的主舞台各表演單位、參演個人都帶來精彩節目，台上載歌載舞，台下觀看區座無虛席，甚至全家老小都來觀看節目；一位華人長者表示，多年參加世界日報年節展並觀看表演，感覺今年節目更精彩、熱鬧和喜慶。

繼18日年節展首日主舞台表演開始後，19日繼續表演。有My Ms Panda詩歌朗誦、Kids Dance Show歌舞、獨唱、舞龍舞獅、少林功夫院表演、傳統民族舞、肚皮舞、越南傳統舞蹈等20餘個節目。參演者都將最精彩節目呈現，令年節展喜慶氣氛更夯。演出節目進入高潮，不僅觀看區坐滿觀眾，就連舞台左右都被觀眾站滿。有的家長擔心孩童看不到節目，就將孩子舉得高高的，還有小朋友站在高處，由家長扶持著觀看。

不僅年節展表演節目多元化，觀眾族裔也有不同背景。一對華洋夫婦是第一次參加世界日報年節展，也是第一次觀看主舞台節目表演。先生Alex表示，多年前就聽說過在蒙市舉辦年節展，但由於忙碌一直沒能參加。當天空閒與太太和家人一起來參加，看到節目表演，感覺很驚訝，認為很精彩！希望來年還能來觀看。

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越南傳統舞蹈表演者。（記者啟鉻／攝影）
越南傳統舞蹈表演者。（記者啟鉻／攝影）
孩童全神貫注觀看主舞台表演。（記者啟鉻／攝影）
孩童全神貫注觀看主舞台表演。（記者啟鉻／攝影）
孩童少林功夫表演。（記者啟鉻／攝影）
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世界日報 越南 洛杉磯

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