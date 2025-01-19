洛杉磯台美商會交接 募款賑濟野火災民

紀欽耀及國策顧問楊信、田詒鴻的見證下，葉怡蘭（左二）將印信交予新任會長陳玲華（右二），象徵商會承先啟後。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 台美商會第46屆新春慈善晚會暨新舊會長交接典禮1月18日（周六）晚在市中心The Westin Bonaventure酒店舉行，近300位台美各界代表齊聚一堂。晚會特別關注近期洛杉磯野火災情，發起「攜手救災、重建家園」募款活動，展現台美人對在地社區的關懷。

國會議員趙美心、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長、洛杉磯僑教中心主任等出席。典禮上，卸任會長葉怡蘭致詞表示，過去一年在理事會及團隊支持下，成功推動多項重要活動，包括籌辦北美洲聯合總會會議、舉辦招待二日遊及企業參訪等，獲得UN for Taiwan商會等單位大力支持，各項工作均圓滿達成。

新任會長陳玲華在就職致詞中特別感謝駐洛杉磯台文處及洛僑中心長期支持，並向歷屆名譽會長及第46屆顧問團主席田詒鴻國策顧問致意。她提出四大工作重點：深化會員服務、拓展交流平台、支持青年發展及回饋社會。陳玲華表示，過去洛杉磯經歷世紀野火，台美人不僅關注災情，更要以實際行動協助社區重建家園。

晚會由台灣網紅Sax Ruby帶來精彩薩克斯風演奏，「小鄧麗君」林吉林獻唱多首膾炙人口的經典名曲，贏得全場熱烈掌聲。大會也進行摸彩活動等。

陳玲華強調，商會未來將加強與在地及國際企業合作，創造更多互惠商機，同時鞏固台美兩地經貿文化連結。此外，將持續鼓勵青年創業與專業發展，培育新生代領袖人才。特別是在社會公益方面，將積極投入災後重建與社區服務，展現台美商會的社會責任。大會也特別感謝青商部幹部們為本次年會的籌備工作付出心力。

募款環節時，大會也為野火罹難者默哀一分鐘，全場賓客起立，為災民及其家屬祈福。晚會現場並進行華航、長榮 台北-洛杉磯來回機票的愛心競標，所得將全數投入救災基金，協助災民重建家園。據主辦方表示，目前競標反應熱烈，展現台美人士的愛心與團結。而台灣政府也積極響應救災行動，外交部已宣布捐贈50萬美元予洛杉磯消防局基金會（LFD Foundation）。此外，多位與會嘉賓、僑界先進也在現場慷慨解囊，紛紛響應捐款，有的當場認捐5000美元、1萬美元不等，展現台美人士守望相助的精神。