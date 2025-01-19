洛僑主任交接 僑界歡送陳敏永歡迎鍾佩珍

洛杉磯僑界歡送陳敏永、歡迎鍾佩珍大合照。（記者張庭瑜/攝影）

在洛杉磯 華僑文教服務中心主任陳敏永即將榮調返台之際，近400位僑界人士1月17日（周五）齊聚羅斯密市海珍大酒樓歡送，同時歡迎新任主任鍾佩珍履新。陳敏永感性回顧任內與僑界合作點滴，鍾佩珍則允諾延續傳統、積極創新。

過去，陳敏永與洛杉磯僑界淵源深厚，2016年1月從外交部大阪辦事處調任洛僑中心副主任，2021年回任中心主任，前後近8年的服務期間贏得僑界廣泛支持。他在感性致詞中回顧，與團隊克服多項挑戰，共同完成諸多重要僑社專案。他特別感謝大洛杉磯地區多個僑團長期以來對中華民國 (台灣)自由民主的堅定支持，「台灣之所以能成為全球華人 的典範與驕傲，全賴僑胞們的付出。未來即便離開洛杉磯，我仍會心繫僑界，期盼大家繼續為台灣的發展盡心力。」演說最後，他動容感謝夫人一路相伴，全場報以熱烈掌聲。

新任主任鍾佩珍則表示，將秉持服務傳統，不斷創新。「我們會加強僑胞文化教育工作，促進台美雙向交流，讓洛杉磯僑界更加團結。」她也邀請僑界共同合作，攜手推動僑務工作邁向新里程碑。