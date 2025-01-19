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洛僑主任交接 僑界歡送陳敏永歡迎鍾佩珍

記者張庭瑜/羅斯密市即時報導
洛杉磯僑界歡送陳敏永、歡迎鍾佩珍大合照。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯僑界歡送陳敏永、歡迎鍾佩珍大合照。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永即將榮調返台之際，近400位僑界人士1月17日（周五）齊聚羅斯密市海珍大酒樓歡送，同時歡迎新任主任鍾佩珍履新。陳敏永感性回顧任內與僑界合作點滴，鍾佩珍則允諾延續傳統、積極創新。

過去，陳敏永與洛杉磯僑界淵源深厚，2016年1月從外交部大阪辦事處調任洛僑中心副主任，2021年回任中心主任，前後近8年的服務期間贏得僑界廣泛支持。他在感性致詞中回顧，與團隊克服多項挑戰，共同完成諸多重要僑社專案。他特別感謝大洛杉磯地區多個僑團長期以來對中華民國(台灣)自由民主的堅定支持，「台灣之所以能成為全球華人的典範與驕傲，全賴僑胞們的付出。未來即便離開洛杉磯，我仍會心繫僑界，期盼大家繼續為台灣的發展盡心力。」演說最後，他動容感謝夫人一路相伴，全場報以熱烈掌聲。

新任主任鍾佩珍則表示，將秉持服務傳統，不斷創新。「我們會加強僑胞文化教育工作，促進台美雙向交流，讓洛杉磯僑界更加團結。」她也邀請僑界共同合作，攜手推動僑務工作邁向新里程碑。

國策顧問田詒鴻讚揚陳敏永任內為洛杉磯僑社帶來諸多正面影響，期許鍾佩珍繼續凝聚僑心，羅省中華會館主席聶澤英強調，洛杉磯僑社深厚的歷史文化是僑務工作重要基石，盼與新主任合作，推展各項僑務工作。餐會上，多個僑團代表也輪流上台致贈紀念品，場面溫馨。

卸任主任陳敏永回顧任內點滴時表示，洛杉磯僑胞對中華民國民主的支持令他深受感動。（...
卸任主任陳敏永回顧任內點滴時表示，洛杉磯僑胞對中華民國民主的支持令他深受感動。（記者張庭瑜/攝影）
越柬寮致贈紀念幣，象徵僑界對陳敏永主任的珍重之情。（記者張庭瑜/攝影）
越柬寮致贈紀念幣，象徵僑界對陳敏永主任的珍重之情。（記者張庭瑜/攝影）
建中校友會特別贈送一幅「馬到成功」墨寶給陳敏永，祝福他未來前程似錦。（記者張庭瑜...
建中校友會特別贈送一幅「馬到成功」墨寶給陳敏永，祝福他未來前程似錦。（記者張庭瑜/攝影）
僑務榮譽職人員聯合贈送一支鋼筆，祝福未來繼續為僑務工作揮灑精彩。（記者張庭瑜/攝...
僑務榮譽職人員聯合贈送一支鋼筆，祝福未來繼續為僑務工作揮灑精彩。（記者張庭瑜/攝影）
聶澤英表示，洛杉磯僑社擁有深厚的歷史文化底蘊，這是僑務工作的重要基石，期待與新任...
聶澤英表示，洛杉磯僑社擁有深厚的歷史文化底蘊，這是僑務工作的重要基石，期待與新任主任鍾佩珍攜手合作，持續推展各項僑務工作。（記者張庭瑜/攝影）
田詒鴻表示，陳敏永在任期間為洛杉磯僑界付出良多，為僑社帶來正面影響，相信在新任主...
田詒鴻表示，陳敏永在任期間為洛杉磯僑界付出良多，為僑社帶來正面影響，相信在新任主任鍾佩珍的領導下，洛杉磯僑務工作將能繼往開來，再創新猷。（記者張庭瑜/攝影）
接任主任鍾佩珍表示，將持續推動僑務工作創新發展，強化僑胞文化教育及台美雙向交流，...
接任主任鍾佩珍表示，將持續推動僑務工作創新發展，強化僑胞文化教育及台美雙向交流，並期待與僑界齊心協力，開創洛杉磯僑務工作新局面。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 中華民國 華人

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