年節展╱李家莊粉麵廠年節義賣 善心回饋華埠服務中心

李家莊粉麵廠營銷主管Benson Lee在儀式中表示，此次義賣是回饋社區的最佳機會。（記者劉子為/攝影）

在「蛇年迎春年節展」熱鬧現場，李家莊粉麵廠18日舉辦捐贈儀式，宣布將年節展兩日義賣的全部收入，捐贈給華埠 服務中心，以此表達對社區的感恩與回饋。

李家莊粉麵廠營銷主管Benson Lee在儀式中表示，非常感激這次能夠參與蒙特利公園市 的農曆新年活動，並有機會將義賣收入捐給華埠服務中心。這片社區支持造就我們，這是我們回饋社區的最佳時機。

本次義賣活動將持續至1月19日，李家莊粉麵廠設立於展會攤位A33、A35和A37，為消費者帶來豐富產品，包括廣東沙河粉、腸粉、越南幼湯粉（Pho）、潮州粿條、泰式粿條、韓國粉皮等。此外，現場還提供免費腸粉試吃，吸引大批民眾駐足品嚐。

華埠服務中心董事會主席張志堅（Joseph Chang）對李家莊的善舉表示感謝，李家莊粉麵廠長期支持華埠服務中心，這次他們再次將義賣收入全數捐贈，讓中心能夠繼續推動各項社會服務。由衷感激李家莊粉麵廠每年的支持與肯定，這不僅幫助華埠服務中心，也傳遞華人 社區的溫暖與愛心。

加州眾議員方樹強出席活動，並在致詞中讚揚李家莊粉麵廠對社區的支持，「李家莊粉麵廠不僅是食品行業的佼佼者，更是社區榜樣。他們將義賣收入捐給華埠服務中心，支持該機構提供醫療、就業以及移民相關服務，這是對聖蓋博谷地區超過50年貢獻的延續。」方樹強並祝福所有民眾新年健康、幸福與繁榮。