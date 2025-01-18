年節展╱ 豐田汽車攤位人潮旺 新車超吸睛

2025新春年節展鉑金贊助商之一的豐田汽車（Toyota） ，18在現場設立寬敞的有篷攤位，展示2025年最新電車，吸引大批民眾新鮮體驗，轉輪就送也吸引長長的排隊人潮。（記者楊青/攝影）

2025新春年節展鉑金贊助商之一的豐田 汽車（Toyota） ，在現場設立寬敞的有篷攤位，展示2025年最新電車，吸引大批民眾新鮮體驗。轉輪就送的抽獎活動，也吸引長長隊伍。

豐田汽車代表、年節展參展活動負責人Shinh Nguy表示，他們18日和19日都為來賓準備豐盛禮物，轉輪盤就可獲得精美禮品，包括大紅購物袋、防曬霜、印有蛇年生肖圖案的T恤等，歡迎大家訪問停留。