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年節展╱ 豐田汽車攤位人潮旺 新車超吸睛

記者楊青/洛杉磯即時報導
2025新春年節展鉑金贊助商之一的豐田汽車（Toyota） ，18在現場設立寬敞的有篷攤位，展示2025年最新電車，吸引大批民眾新鮮體驗，轉輪就送也吸引長長的排隊人潮。（記者楊青/攝影）
2025新春年節展鉑金贊助商之一的豐田汽車（Toyota） ，18在現場設立寬敞的有篷攤位，展示2025年最新電車，吸引大批民眾新鮮體驗，轉輪就送也吸引長長的排隊人潮。（記者楊青/攝影）

2025新春年節展鉑金贊助商之一的豐田汽車（Toyota） ，在現場設立寬敞的有篷攤位，展示2025年最新電車，吸引大批民眾新鮮體驗。轉輪就送的抽獎活動，也吸引長長隊伍。

豐田汽車代表、年節展參展活動負責人Shinh Nguy表示，他們18日和19日都為來賓準備豐盛禮物，轉輪盤就可獲得精美禮品，包括大紅購物袋、防曬霜、印有蛇年生肖圖案的T恤等，歡迎大家訪問停留。

豐田汽車當天還在現場展示一台2025年最新版的Plug-in-HyBrid SUV汽車，不僅有解說員現場提供解說，解答民眾問題，同時開放民眾親自坐到車內體驗。Nguy感謝世界日報多年提供豐田汽車和民眾近距離見面的平台。他說，為更好服務大家，豐田汽車每年都參加世界日報年節展，一直非常支持華人社區活動。豐田汽車不僅受日本人青睞，也得到很多華人和東南亞民眾的喜愛；其中最大的原因，是豐田質量非常有保障，很多人的豐田車開20多年都不用維修。豐田汽車60年代家喻戶曉的廣告詞「車到山前必有路，有路必有豐田車」，至今依然深入人心。

2025新春年節展鉑金贊助商之一的豐田汽車（Toyota） ，18在現場設立寬敞...
2025新春年節展鉑金贊助商之一的豐田汽車（Toyota） ，18在現場設立寬敞的有篷攤位，展示2025年最新電車，吸引大批民眾新鮮體驗，轉輪就送也吸引長長的排隊人潮。（記者楊青/攝影）

豐田 華人 世界日報

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