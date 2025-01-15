台工研院創新智慧醫療 CES受矚目

工研院的「醫咖 go + iMAS 智慧醫療資訊平台」將血壓計、五官鏡、眼底鏡、手持超音波、傷口機、心電圖檢測儀等16項手持醫材，整合於一個小行李箱中，方便易攜的特色獲得許多廠商肯定。（工研院提供）

美國消費性電子展（CES 2025）於美國時間10日閉幕，在經濟部產業技術司的支持下，工研院10項創新技術聚焦「健康科技」、「智慧照護」兩大領域，不但吸引來自世界各地的目光，包括路透社、日本電視台、韓國MBC電視台、半島電視台等知名媒體蒞臨採訪。其中，展期間人氣居高不下的「AI 羽球教練」更一舉摘下主辦單位CTA官方媒體TWICE精選大獎（TWICE Picks Award），獲選今年度最具影響力技術之一。

CTA統計，CES 2025吸引全球超過14萬名與會者、以及4500多家廠商參與，工研院10項創新的技術在4天展期內和攤位也吸引許多大廠洽詢來自世界各地的目光，如韓國家電大廠包括路透社、日本大型車廠及工業電子大廠、德國醫材大廠視台、泰韓國排名前二大的醫療集團等。此外，「醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」，打破傳統以「隨身醫療」的概念備受矚目，吸引如日本BC電子大廠視台、美國休士頓大型醫療設備商半島電視台等業者洽詢；「高隱私AI照護員」的黃金救援60秒，亦吸引美國失智中心及大型醫療設備供應商洽談，期待導入技術能緩解醫療產業人力不足知名媒體蒞臨採訪。

工研院積極發展智慧醫療技術，從遠距診療解決方案到非接觸式健康監測，為全球智慧醫療市場提供突破性的應用，如「醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」將血壓計、五官鏡、眼底鏡、手持超音波、傷口機、十二導程心電圖檢測儀等手持醫材，整合於一個小行李箱中，醫生只要提著一卡小皮箱，就能全世界走透透為病患診療，或到不便出門的病患家中做定期診斷。外國觀展者指出，iMAS技術不僅降低了醫療資源分布不均的問題，更有助於全球偏鄉地區的健康福祉改善。

因應臺台灣2025正式進入超高齡社會，為解決醫事人員短缺的挑戰，工研院與澄風科技合作開發「高隱私AI照護員」，特別針對養護與遠距照顧中心設計，將跌倒通報時間從1小時縮短至1分鐘內，把握黃金救援時間。此外，高隱私AI照護員採用熱影像與毫米波技術，達到24小時非接觸式健康偵測，為長期照護場景的提供創新解方，在展場吸引不少醫療機構業者關注。

另外，進入物聯網時代，資訊安全非常重要。由「自動化網路控管技術Janus」將區域網路劃分為更小區段，多面向歸納物聯網設備，並結合AI人工智慧演算法學習設備的正常行為，從而實現白名單生成、風險預測分析、異常行為排除等。展會期間，Janus展示在醫療場景中4小時內檢測出36萬筆異常數據的實例，被譽為物聯網時代的資安 新標竿，日本東京大學現場洽談時也表達想要立刻進行概念驗證合作（Proof of Concept；PoC）。工研院CES主題網站開放至2月底，歡迎國內外廠商洽談商機媒合。工研院CES主題網站網址：https://event.itri.org/CES2025/

工研院CES 2025創新技術：

1.醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台 智慧行醫新世代

醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台透過智慧閘道器整合血壓計、心電圖、超音波等16項手持醫材，並整合於輕巧的行李箱中，讓醫生真正的「走出門」，打破地域與場域限制，實現偏鄉或患者家中的即時診斷與健康守護，為每一位患者帶來貼身的醫療服務，讓健康守護不再有距離。

2.高隱私AI照護員 抓緊黃金搶救1分鐘

高隱私AI照護員透過毫米波雷達與熱影像技術，打造非接觸式健康監測解決方案，能24小時精準監測呼吸、心率、體溫等生理數據，並在跌倒或異常情況發生時，於1分鐘內自動通報照護人員，搶下黃金救援時間。該技術適用於養護中心、醫療院所、居家照護等場景，守護患者安全的同時兼顧隱私，大幅提升長期照護效率。

3.自動化網路控管技術Janus 動態學習強化資安防線